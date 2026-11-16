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        Aydın Büyükşehir'in Kuyucak'taki çalışmaları memnun etti

        Aydın'ın Kuyucak ilçesi Yeşildere Mahallesi Muhtarı Necip Koç, mahallenin yüksek kesimlerinde gerçekleştirilen altyapı çalışmaları dolayısıyla Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 12:03 Güncelleme:
        Aydın Büyükşehir'in Kuyucak'taki çalışmaları memnun etti

        Aydın’ın Kuyucak ilçesi Yeşildere Mahallesi Muhtarı Necip Koç, mahallenin yüksek kesimlerinde gerçekleştirilen altyapı çalışmaları dolayısıyla Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.

        Yeşildere Mahallesi’nin ulaşımı ve çalışma şartları bakımından zorlu olan dağlık kesimlerinde ASKİ tarafından gerçekleştirilen içme suyu kaynak çalışması ile isale hattı çalışması devam ediyor. Mahallenin kaynak suyuna kavuşturulmasından ve yapılan hizmetten duyduğu memnuniyeti dile getiren Mahalle Muhtarı Necip Koç, mahalle sakinleri adına Başkan Çerçioğlu’na teşekkür etti.

        Yapılan çalışmanın önemine dikkat çeken Koç, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

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        "Yeşildere köyümüzün en ücra dağlarında bulunan suya, büyük zahmetler neticesinde ulaşmış olduk. Bu hizmeti gerçekleştiren Başkanımız Özlem Çerçioğlu’na Yeşildere Mahalle Muhtarlığı ve mahallem adına teşekkür ediyorum"

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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