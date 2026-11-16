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        Germencik'te çocuklar ara tatilde tiyatroyla buluştu

        Aydın'ın Germencik ilçesinde ara tatil yapan çocuklar için düzenlenen tiyatro etkinliğinde minikler, 'Maviş Baba ve Kelebek Avcısı' adlı oyunla keyifli vakit geçirirken, salonu dolduran çocukların neşesi yüzlere yansıdı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 09:30 Güncelleme:
        Germencik'te çocuklar ara tatilde tiyatroyla buluştu

        Aydın'ın Germencik ilçesinde ara tatil yapan çocuklar için düzenlenen tiyatro etkinliğinde minikler, 'Maviş Baba ve Kelebek Avcısı' adlı oyunla keyifli vakit geçirirken, salonu dolduran çocukların neşesi yüzlere yansıdı.

        Germencik Belediyesi, ara tatil döneminde çocukların hem eğlenmesi hem de güzel hatıralar biriktirmesi amacıyla kültür ve sanat etkinliklerini sürdürdü. Bu kapsamda Sahne Germencik'te Aydın Çocuk Tiyatrosu sanatçıları tarafından 'Maviş Baba ve Kelebek Avcısı' adlı tiyatro oyunu sahnelendi. Çocukların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte minikler, tiyatro gösterisini ilgiyle takip ederken oyun boyunca kahkahalar ve renkli görüntüler yaşandı. Ara tatilini aileleriyle birlikte değerlendiren çocuklar, tiyatro sayesinde hem eğlendi hem de sanatla buluşma fırsatı yakaladı. Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci de etkinliğe ilişkin yaptığı açıklamada, çocukların ara tatilde eğlenmesini ve güzel hatıralar biriktirmesini istediklerini belirtti. Her ay çocuklara yönelik etkinlikler düzenlediklerini ifade eden Zencirci, Aydın Çocuk Tiyatrosu sanatçılarının sahnelediği oyunu çocuklara armağan ettiklerini kaydetti.

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        Çocukların tiyatro keyfinin kendilerine de mutluluk verdiğini belirten Başkan Zencirci, etkinliğe çocuklarıyla birlikte katılan ailelere teşekkür ederek çocukların yüzündeki gülümsemenin hiç eksik olmamasını diledi.

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