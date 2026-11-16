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        Kuyucak'ta minik öğrenciler yararına hayır panayırı düzenlendi

        Aydın'ın Kuyucak ilçesinde 46 yaş Kur'an kursunda eğitim gören minik öğrenciler yararına hayır panayırı düzenlenirken, etkinlikte mahalle sakinleri, veliler ve hayırsever vatandaşlar birlik ve beraberlik içerisinde bir araya geldi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 08:57 Güncelleme:
        Kuyucak'ta minik öğrenciler yararına hayır panayırı düzenlendi

        Aydın'ın Kuyucak ilçesinde 46 yaş Kur'an kursunda eğitim gören minik öğrenciler yararına hayır panayırı düzenlenirken, etkinlikte mahalle sakinleri, veliler ve hayırsever vatandaşlar birlik ve beraberlik içerisinde bir araya geldi.

        Kuyucak ilçesine bağlı Yöre Mahallesi Dörtyol 46 Yaş Kur'an Kursu yararına düzenlenen hayır panayırı, vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi. Birlik ve beraberlik duygularının pekiştirilmesinin yanı sıra kursa ve minik öğrencilere destek sağlanması amacıyla düzenlenen etkinlikte, mahalle sakinleri ve hayırsever vatandaşlar dayanışma örneği sergiledi. Hayır panayırına Kuyucak İlçe Müftüsü Mehmet Emin Avcı da katıldı. Programda minik öğrencilerle yakından ilgilenen Müftü Avcı, çocuklarla sohbet ederek onların sevincine ortak oldu.

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        Program boyunca vatandaşlarla bir araya gelen İlçe Müftüsü Mehmet Emin Avcı, hayır panayırının düzenlenmesinde emeği geçen Kur'an kursu öğreticilerine, velilere ve katkı sunan hayırseverlere teşekkür etti. 46 yaş Kur'an kurslarının çocukların erken yaşlarda manevi değerlerle tanışması, paylaşma ve dayanışma bilinci kazanması açısından taşıdığı öneme de dikkat çekilen program, yapılan dualar ve ikramların ardından sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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