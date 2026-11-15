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        Kuşadası Ticaret Odası'nda başkanlık yarışını 1 oyla kazandı KUTO'nun yeni başkanı Oto oldu

        Kuşadası Ticaret Odası'nda gerçekleştirilen başkanlık seçiminde Anıl Metin Oto, rakibi Aras Öztaş'ı 1 oy farkla geride bırakarak odanın yeni başkanı oldu. Oto 17 oy alırken, Öztaş 16 oyda kaldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 17:47 Güncelleme:
        Kuşadası Ticaret Odası'nda başkanlık yarışını 1 oyla kazandı KUTO'nun yeni başkanı Oto oldu

        Kuşadası Ticaret Odası'nda gerçekleştirilen başkanlık seçiminde Anıl Metin Oto, rakibi Aras Öztaş'ı 1 oy farkla geride bırakarak odanın yeni başkanı oldu. Oto 17 oy alırken, Öztaş 16 oyda kaldı.

        Kuşadası Ticaret Odası'nda yeni dönemin başkanını belirlemek için gerçekleştirilen seçimde heyecanlı bir yarış yaşandı. Başkanlık için Anıl Metin Oto ile Aras Öztaş'ın yarıştığı seçimde sonuç 1716 olarak kayıtlara geçti. Anıl Metin Oto, aldığı 17 oyla Kuşadası Ticaret Odası'nın yeni başkanı seçildi. Böylece Kuşadası Ticaret Odası'nda yeni dönem Anıl Metin Oto başkanlığında başlayacak.

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