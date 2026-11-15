Siyah beyazlılar taraftarıyla güldü

Süper Amatör Lig'in 4. haftasında sahasında Koçarlı Belediyespor'u ağırlayan Nazilli Şehir Spor Kulübü, 20 geriye düştüğü karşılaşmadan 42'lik muhteşem bir galibiyetle ayrıldı.

Süper Amatör Lig'de heyecan 4. hafta karşılaşmalarıyla devam etti. Haftanın dikkat çeken mücadelesinde Nazilli Şehir Spor Kulübü, Pınarbaşı Aydın Toscalı Stadı'nda Koçarlı Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Nazillili futbolseverlerin yoğun ilgi gösterdiği karşılaşmada tribünler tamamen doldu. Yaklaşık bin 500 seyircinin takip ettiği mücadelede statta adeta şenlik havası yaşanırken, taraftarlar 90 dakika boyunca takımlarına büyük destek verdi.

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Karşılaşmaya etkili başlayan konuk ekip Koçarlı Belediyespor, 21. ve 35. dakikalarda bulduğu gollerle skoru bir anda 20'a getirdi. Kalesinde gördüğü iki golün ardından taraftarının da itici gücüyle çabuk toparlanan siyahbeyazlılar, ilk yarının son bölümünde göz doldurdu. 40. dakika Samet Uşan'ın kaydettiği golle fark 1'e indi (12). 42. dakikada sahneye çıkan Deniz Yumurtacı skora dengeyi getirdi (22). 45+4. dakika: İlk yarının uzatma anlarında bir kez daha fileleri havalandıran Deniz Yumurtacı, takımını soyunma odasına 32 önde götürdü. Nazilli Şehir Spor Kulübü ikinci yarıda, 55. dakikada bulduğu golle farkı ikiye çıkardı (42). Kalan dakikalarda skor üstünlüğünü korumayı başaran ev sahibi ekip, bin 500 taraftarına büyük bir sevinç yaşatarak sahadan 42'lik net bir galibiyetle ayrıldı ve hanesine 3 puanı yazdırdı.