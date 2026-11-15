Kuşadası'nda sabaha karşı kavga Genç kızlar da karıştı, 1 kişi hastanelik oldu
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde iki grup arasında genç kızların da karıştığı kavga hareketli anlara sahne olurken, olayda 1 kişi yaralandı.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde iki grup arasında genç kızların da karıştığı kavga hareketli anlara sahne olurken, olayda 1 kişi yaralandı.
Olay, Türkmen Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabaha karşı henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, genç kızların da karıştığı olayda taraflar birbirine girdi. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kavgada yaralanan 1 kişiyi ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.