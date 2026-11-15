Aydın'da tarımın geleceği üreticilerle değerlendirildi

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda 17 ilçede eş zamanlı gerçekleştirilen buluşmalarda üreticilerle bir araya gelinerek tarımsal üretim, verimlilik ve çiftçilerin karşılaştığı sorunlar ele alındı.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından tarımsal üretimin güçlendirilmesi ve üreticilerin bilinçlendirilmesi amacıyla düzenlenen buluşmalarda, il genelindeki çiftçilere çeşitli konularda bilgilendirmeler yapıldı. 17 ilçede eş zamanlı gerçekleştirilen toplantılarda bölgesel ve yöresel tarımsal ürünlerin yanı sıra Aydın'ın önemli geçim kaynakları arasında yer alan incir, zeytin, kestane ve pamuk üretimi değerlendirildi. Toplantılarda özellikle incirin doğru şekilde kurutulması ve depolanması konusunda üreticilere bilgi verildi. Ayrıca 2027 yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuru ve kayıt işlemleri ile BReçete Uygulaması hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Tarımsal üretimde verimliliğin artırılması ve sürdürülebilirliğin sağlanmasına yönelik konular da ele alındı.

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Buluşmalarda orman yangınlarına karşı alınması gereken tedbirler ve anız yakmanın önlenmesi konularında da üreticilere uyarılarda bulunuldu. Tarım ve orman alanlarının korunması, yangın riskinin azaltılması ve çevreye duyarlı üretim yöntemlerinin benimsenmesinin önemi anlatıldı. Üreticilerin sorularının yanıtlandığı toplantılarda çiftçilerin talep, öneri ve karşılaştıkları sorunlar da dinlendi. Karşılıklı görüş alışverişiyle geçen buluşmalarla üreticilerin ihtiyaçlarının yerinde tespit edilmesi ve tarımsal faaliyetlere yönelik bilgilendirme çalışmalarının sürdürülmesi hedefleniyor.