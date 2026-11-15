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        Aydın Valisi Varol yapımı süren stadyumda incelemelerde bulundu

        Aydın Valisi Dr. Osman Varol, yapımı hızla devam eden 6 bin seyirci kapasiteli Adnan Menderes Stadyumu'nda incelemelerde bulunarak tesisin mevcut durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 09:30 Güncelleme:
        Aydın Valisi Varol yapımı süren stadyumda incelemelerde bulundu

        Aydın Valisi Dr. Osman Varol, yapımı hızla devam eden 6 bin seyirci kapasiteli Adnan Menderes Stadyumu'nda incelemelerde bulunarak tesisin mevcut durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.

        Aydın'ın spor altyapısına önemli katkı sağlaması beklenen Adnan Menderes Stadyumu'nun yapım çalışmaları devam ediyor. Efeler ilçesinde bulunan ve 202 milyon TL sözleşme bedeliyle yeniden inşa edilen stadyumda çalışmaların son durumu yerinde değerlendirildi. Aydın Valisi Dr. Osman Varol, stadyum inşaatını ziyaret ederek yetkililerden projenin mevcut durumu ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Bir dönem Aydınspor'un birinci lig karşılaşmalarına ev sahipliği yapan eski Adnan Menderes Stadyumu, depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle Ocak 2024'te yıkılmıştı. Yeni stadyumun temeli ise 17 Şubat 2025'te atılmıştı. Toplam 6 bin seyirci kapasitesine sahip olacak şekilde projelendirilen tesisin tamamlanmasıyla Aydın, modern bir spor kompleksine kavuşacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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