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        Başkan Kaya: "Bu takım sezon sonunda daha güzel işlere imza atacak"

        İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, Profesyonelliğe Geçiş Ligi'nde 6 haftada topladığı 12 puanla namağlup olarak 3. sırada kendine yer bulan İncirliova Belediyespor'un başarısını övdü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 10:07 Güncelleme:
        Başkan Kaya: "Bu takım sezon sonunda daha güzel işlere imza atacak"

        İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, Profesyonelliğe Geçiş Ligi'nde 6 haftada topladığı 12 puanla namağlup olarak 3. sırada kendine yer bulan İncirliova Belediyespor'un başarısını övdü.

        Başkan Kaya "Her maçı yüreğini ortaya koyarak oynayan çok güzel bir takımımız var. Son maçta taraftarın da takımı sahiplendiğini gördük. Şuana kadarki performansımızla Profesyonelliğe Geçiş Ligi'nde de iddialı olduğumuzu gösterdik. Bu takım sezon sonunda daha güzel işlere imza atacak" dedi.

        İncirliova Belediyespor geçen sezon Süper Amatör Lig'de gösterdiği başarıyı bu yıl ilk defa Profesyonelliğe Geçiş Ligi adıyla oynanan Bölgesel Amatör Lig'de de devam ettiriyor. Ligin ilk altı haftasında namağlup olan Laleler topladığı 12 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Son olarak 1965 Nurlupınar karşısında mücadele eden Kırmızı Beyazlılar çok sayıda pozisyondan yararlanamazken, 00 eşitlikle sona eren maçtan bir puanla ayrılmak zorunda kaldı. Takımın ortaya koyduğu mücadele taraftardan büyük alkış aldı.

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        İncirliova Belediyespor'un ilk altı haftadaki performansını değerlendiren Başkan Kaya, takımın ortaya koyduğu mücadeleden büyük memnuniyet duyduklarını belirtti. Başkan Kaya, "İncirliova Belediyespor bu ilçenin bir değeridir. Biz de bu değere sahip çıkmak için üzerimize düşen tüm sorumluluğu yerine getiriyoruz. Takımımıza her türlü desteği sağlıyoruz. Sezon başı çok güzel bir kadro oluşturuldu. Her maçı yüreğini ortaya koyarak oynayan çok güzel bir takımımız var. Son maçta taraftarın da takımı sahiplendiğini gördük. Şuana kadarki performansımızla Profesyonelliğe Geçiş Ligi'nde de iddialı olduğumuzu gösterdik. Bu takım sezon sonunda daha güzel işlere imza atacak. Ben bu başarılı performansın birlik ve beraberlikle sezon sonuna kadar süreceğine inanıyorum. Her maç takıma büyük destek veren taraftarımıza, özveriyle çalışan teknik kadromuza ve futbolcu kardeşlerimize, her zaman takımımızın yanında olan destekçilerimize ve kulüp yöneticilerimize, bu başarıda pay sahibi olan tüm hemşehrilerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

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