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        Nazilli'de kadınlara sağlık ve güvenlik eğitimi

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde kadınlara yönelik düzenlenen eğitim programında diyabetten korunma, kadın sağlığı, akılcı ilaç kullanımı, akciğer kanseri, uyuşturucuyla mücadele ve mahremiyet konularında bilgilendirme yapıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 08:59 Güncelleme:
        Nazilli'de kadınlara sağlık ve güvenlik eğitimi

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde kadınlara yönelik düzenlenen eğitim programında diyabetten korunma, kadın sağlığı, akılcı ilaç kullanımı, akciğer kanseri, uyuşturucuyla mücadele ve mahremiyet konularında bilgilendirme yapıldı.

        Nazilli İlçe Sağlık Müdürlüğü eğitim salonunda gerçekleştirilen programda, kadınların sağlık konularında bilinçlendirilmesi ve toplumsal farkındalığın artırılması amacıyla farklı alanlarda eğitimler verildi. Birden fazla kurumun katkı sunduğu programda, sağlık personelinin yanı sıra emniyet ve sosyal hizmet uzmanları da katılımcılarla bir araya geldi. Eğitim kapsamında Nazilli İlçe Sağlık Müdürlüğü Diyetisyeni Özlem Güçlü tarafından 'Diyabetten Korunma' konusunda sunum yapıldı. Dr. Ece Doğruya ise kadın sağlığı konusunda katılımcılara bilgi verdi. Sağlık Memuru Cemalettin Bozoğlan tarafından da 'Akılcı İlaç Kullanımı ve Akciğer Kanseri' başlıklarında eğitim gerçekleştirildi. Programın sağlık dışındaki bölümlerinde ise Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli tarafından 'En İyi Narkotik Polisi Anne' eğitimi verildi. Eğitimde annelerin uyuşturucuyla mücadeledeki rolü ve çocukların zararlı alışkanlıklardan korunması konusunda bilgilendirme yapıldı. Sosyal Hizmet Merkezi personeli tarafından verilen 'Mahremiyet Eğitimi' ile de kadınlara mahremiyet bilincinin önemi ve bu konudaki temel bilgiler aktarıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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