Yenipazar'da başarılı öğretmenler ödüllendirildi

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde eğitim öğretim süreçlerine sundukları katkılar ve özverili çalışmaları dolayısıyla ödüle layık görülen 5 öğretmene ödülleri takdim edildi.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ödüllendirilmesi uygun görülen öğretmenlere, Yenipazar İlçe Milli Eğitim Müdürü Serkan Akyol tarafından ödülleri verildi. Bu kapsamda Yenipazar Merkez İlkokulu öğretmenleri Gülfatma Camcı, Muammer Sertçelik ve Mustafa Aslım, Cumhuriyet İlkokuluOrtaokulu öğretmeni Halim Cihat Yeşilçınar ile Donduran İlkokuluOrtaokulu öğretmeni Veda Kayserili ödüle layık görüldü. Ödül takdimi sırasında öğretmenleri tebrik eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Serkan Akyol, eğitim camiasına sundukları katkılardan dolayı öğretmenlere teşekkür etti.