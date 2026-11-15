Aydınlı iş insanı Özalp hayatını kaybetti

Aydın sanayisinin köklü kuruluşlarından Alpler Ziraat Aletleri'nin sahiplerinden Hacı Emin Özalp'in oğlu olan Hacı Tevfik Özalp, kalp rahatsızlığı nedeniyle bir süredir hastanede tedavi görüyordu. Evli ve çocuk sahibi olan Özalp'in vefat haberi, ailesi, yakınları ve iş insanları arasında üzüntüyle karşılandı. Özalp'in cenazesinin bugün ikindi namazını müteakip Bedir Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından kaldırılarak Şahnalı Mahallesi'ndeki aile mezarlığında defnedileceği bildirildi.

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