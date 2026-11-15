Didim Belediyesi Tiyatro Topluluğu 'Rüyadaki Oyuncaklar' ile miniklerle buluştu

Didim Belediyesi Tiyatro Topluluğu’nun çocuklar için sahneye taşıdığı "Rüyadaki Oyuncaklar" adlı oyun, DİGEM’de minik tiyatroseverlerle buluştu. Ara tatilde düzenlenen gösteri, çocuklara hayal gücü ve macera dolu, eğlenceli bir tiyatro deneyimi yaşattı.

Didim Belediyesi, çocukların erken yaşta sanatla ve tiyatroyla tanışmasını destekleyen etkinliklerle kentte kültür ve sanat buluşmalarını sürdürüyor. Çocukların sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sunan tiyatro gösterileriyle ara tatil gibi özel dönemlerin de nitelikli etkinliklerle değerlendirilmesi amaçlanıyor. Bu kapsamda Didim Belediyesi Tiyatro Topluluğu’nun çocuklar için sahneye taşıdığı "Rüyadaki Oyuncaklar" adlı oyun, DİGEM’de miniklerle buluştu. Adem Atar’ın yazdığı, Esra Demirci’nin yönettiği tek perdelik çocuk oyunu, Posbıyık Usta’nın oyuncak dükkânında çalışan palyaçolar Hımbıl ve Tombul’un, dükkândaki oyuncaklarla birlikte yalnız ve üzgün Çiğdem’in rüyasına girerek onu mutlu etme çabasını konu alıyor. Çiğdem’i mutlu etmek için yola çıkan Hımbıl ve Tombul’u birbirinden farklı maceralar beklerken oyuncak dükkânında başlayan bu eğlenceli hikâye, çocukları renkli bir rüya dünyasına taşıdı. Oyun, minik izleyicilerin ilgisi ve alkışlarıyla karşılandı.

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Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, çocukların ara tatil dönemini kültür ve sanat etkinlikleriyle değerlendirmelerini önemsediklerini belirterek şu değerlendirmede bulundu:

"Çocuklarımızın tatil dönemlerini hem eğlenerek hem de yeni deneyimler kazanarak geçirmelerini istiyoruz. Tiyatro, çocukların hayal dünyasını zenginleştiren, onları farklı hikâyelerle buluşturan ve sanatla erken yaşta tanıştıran önemli bir alan. Ara tatilde düzenlediğimiz bu tür etkinliklerle çocuklarımızın güzel hatıralar biriktirmelerine katkı sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Didim’de çocuklarımızı sanatın farklı dallarıyla buluşturmaya devam edeceğiz."