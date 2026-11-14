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        Aydınlı milli boksör Akkaş, Avrupa şampiyonluğu için ringe çıkacak

        Hırvatistan'da düzenlenecek U23 Avrupa Boks Şampiyonası'nda Türkiye'yi ve Aydın'ı temsil edecek milli sporcu Tevfik Akkaş, ayyıldızlı bayrağı göndere çekmek ve İstiklal Marşı'nı okutmak için ringde mücadele edecek.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 23:50 Güncelleme:
        Aydınlı milli boksör Akkaş, Avrupa şampiyonluğu için ringe çıkacak

        Hırvatistan’da düzenlenecek U23 Avrupa Boks Şampiyonası’nda Türkiye’yi ve Aydın’ı temsil edecek milli sporcu Tevfik Akkaş, ayyıldızlı bayrağı göndere çekmek ve İstiklal Marşı'nı okutmak için ringde mücadele edecek.

        Türkiye Boks Federasyonu’nun 2026 yılı faaliyet programında yer alan European Boxing U23 Avrupa Boks Şampiyonası, 1425 Kasım tarihleri arasında Hırvatistan’ın Pore kentinde gerçekleştirilecek. Avrupa’nın genç yeteneklerini bir araya getirecek şampiyonada Türkiye de madalya mücadelesi verecek. Şampiyonada U23 Erkekler Boks Milli Takımı kafilesinde yer alan Aydınlı milli sporcu Tevfik Akkaş da Türkiye’yi ve Aydın’ı temsil edecek. Ringde başarılı sonuçlar elde etmek için mücadele edecek olan Akkaş, şampiyonada ayyıldızlı bayrağı dalgalandırıp İstiklal Marşı'nı okutmayı hedefliyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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