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        Kuşadası'nda kamyonet devrildi, yaralı sürücünün arandığı ortaya çıktı

        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kontrolden çıkan kamyonet yol kenarına devrildi. Kazada hafif yaralanan sürücünün, yapılan kontrollerde yaralama suçundan arandığı tespit edildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 15:58 Güncelleme:
        Kuşadası'nda kamyonet devrildi, yaralı sürücünün arandığı ortaya çıktı

        Aydın’ın Kuşadası ilçesinde kontrolden çıkan kamyonet yol kenarına devrildi. Kazada hafif yaralanan sürücünün, yapılan kontrollerde yaralama suçundan arandığı tespit edildi.

        Kaza, KuşadasıAydın yolu 1. kilometrede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, özel bir firmaya ait geri dönüşüm toplama aracı olarak kullanılan 35 BNF 536 plakalı kamyonet, sürücüsü S.E.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak yol kenarına devrildi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçtan kendi imkanlarıyla çıkan ve hafif yaralanan S.E., ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan, polis ekiplerince yapılan kimlik kontrolünde sürücü S.E.'nin yaralama suçundan arandığı belirlendi. Firma yöneticilerinin saatlerdir kendisine ulaşmaya çalıştığı ancak başarılı olamadığı sürücünün, kamyoneti izinsiz şekilde şantiye dışına çıkardığı da iddia edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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