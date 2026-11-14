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        Ata tohumlarından üretilen fideler Karpuzlu'da vatandaşlara dağıtıldı

        Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Ata Tohumlarının gelecek nesillere aktarılması amacıyla sürdürülen çalışmalar kapsamında Karpuzlu'da marul, lahana, karnabahar ve brokoli fideleri vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 14:28 Güncelleme:
        Ata tohumlarından üretilen fideler Karpuzlu'da vatandaşlara dağıtıldı

        Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Ata Tohumlarının gelecek nesillere aktarılması amacıyla sürdürülen çalışmalar kapsamında Karpuzlu’da marul, lahana, karnabahar ve brokoli fideleri vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı.

        Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun öncülüğünde geçmişten bu yana sürdürülen, Ata Tohumlarının gelecek nesillere güvenle taşınması amacıyla başlatılan çalışmalar devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi’ne ait fidanlıklarda Ata Tohumlarından üretilen fideler, kentin farklı ilçelerinde vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılıyor. Çalışmalar kapsamında Karpuzlu ilçesinde fide dağıtımı gerçekleştirildi. Karpuzlu Belediye Başkanı Hilmi Dönmez’in de eşlik ettiği, marul, lahana, karnabahar ve brokoli fidelerinin vatandaşlara ulaştırdığı dağıtıma Karpuzlulular yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşlar, yerli üretime verilen destek için Başkan Çerçioğlu’na teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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