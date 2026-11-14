Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri Sultanhisar'da okul çevresinde güvenlik önlemi artırıldı

        Sultanhisar'da okul çevresinde güvenlik önlemi artırıldı

        Sultanhisar Belediyesi, Atça Şehit Mutlu Uçar Anadolu Lisesi çevresinde öğrencilerin güvenliğini artırmak amacıyla tel örgü çalışmalarını tamamladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 11:37 Güncelleme:
        Sultanhisar'da okul çevresinde güvenlik önlemi artırıldı

        Sultanhisar Belediyesi, Atça Şehit Mutlu Uçar Anadolu Lisesi çevresinde öğrencilerin güvenliğini artırmak amacıyla tel örgü çalışmalarını tamamladı.

        Sultanhisar Belediyesi, öğrencilerin güvenli bir ortamda eğitim görmelerini sağlamak amacıyla okul çevrelerinde yürüttüğü çalışmalara bir yenisini ekledi. Bu kapsamda Atça Şehit Mutlu Uçar Anadolu Lisesi'nin çevresine tel örgü çekilerek güvenlik önlemleri artırıldı. Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, tamamlanan çalışmaya ilişkin yaptığı paylaşımda, öğrencilerin güvenliğinin öncelikleri arasında yer aldığını belirtti. Geleceğin teminatı olan çocukların güvenliği ve eğitimi için okulların yanında olmaya devam edeceklerini ifade eden Yıldırımkaya; "Atça Şehit Mutlu Uçar Anadolu Lisemizin çevresinde güvenliği artırmak amacıyla tel örgü çalışmalarımızı tamamladık. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın güvenliği ve eğitimi için her zaman okullarımızın yanındayız" dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kritik delili HABERTÜRK yazmıştı... 'Maksilla' operasyonu
        Kritik delili HABERTÜRK yazmıştı... 'Maksilla' operasyonu
        İddia: Trump-Xi görüşmesinde Nvidia konusu yer almayacak
        İddia: Trump-Xi görüşmesinde Nvidia konusu yer almayacak
        Audi'de 32 yıllık dönem sona erdi
        Audi'de 32 yıllık dönem sona erdi
        Okullarda yeni dönem! MEB Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği değişti
        Okullarda yeni dönem! MEB Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği değişti
        Fabrikada 4 kişi tutuklandı! Bir işçinin feci ölümü!
        Fabrikada 4 kişi tutuklandı! Bir işçinin feci ölümü!
        Uluslar Ligi'nde rakip Fransa!
        Uluslar Ligi'nde rakip Fransa!
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        ABD'de yaşanan havayolu krizinin ayrıntıları neler?
        ABD'de yaşanan havayolu krizinin ayrıntıları neler?
        Alperen Şengün Rockets tarihine geçti!
        Alperen Şengün Rockets tarihine geçti!
        "Yanlış anlaşıldım"
        "Yanlış anlaşıldım"
        Son 16 yılın rekoru! Normalden yüzde 95 fazla
        Son 16 yılın rekoru! Normalden yüzde 95 fazla
        'Menekşe' başlıyor
        'Menekşe' başlıyor
        5 gündür haber alınamıyordu... Tarih öğretmeninin şüpheli ölümü!
        5 gündür haber alınamıyordu... Tarih öğretmeninin şüpheli ölümü!
        Z kuşağı kızlarda kellik riski
        Z kuşağı kızlarda kellik riski
        Bir ay önce düğün yaptılar... Rastgele katliam!
        Bir ay önce düğün yaptılar... Rastgele katliam!
        İkinci kez evlendiler
        İkinci kez evlendiler
        SGDP emekli aylığını artırır mı?
        SGDP emekli aylığını artırır mı?
        Meteoroloji saat verip uyardı! Marmara'ya dikkat
        Meteoroloji saat verip uyardı! Marmara'ya dikkat
        İçilen her sigara kansere bir adım daha yaklaştırıyor
        İçilen her sigara kansere bir adım daha yaklaştırıyor
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları

        Benzer Haberler

        Aydın'da tiyatro şenliği ilçeleri sanatla buluşturuyor
        Aydın'da tiyatro şenliği ilçeleri sanatla buluşturuyor
        Aydın'da sağanak yağışlı hava etkisini sürdürecek
        Aydın'da sağanak yağışlı hava etkisini sürdürecek
        Çehov'un iki komedisi Didim'de sahnelendi
        Çehov'un iki komedisi Didim'de sahnelendi
        Vatandaşlardan özçekim yarışı, Vali Varol ilgi odağı oldu
        Vatandaşlardan özçekim yarışı, Vali Varol ilgi odağı oldu
        Kuşadası'nda ihtiyaç sahibi ailelere kışlık yakacak desteği
        Kuşadası'nda ihtiyaç sahibi ailelere kışlık yakacak desteği
        Didim'de yol yapım çalışmaları sürüyor
        Didim'de yol yapım çalışmaları sürüyor