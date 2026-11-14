Sultanhisar'da okul çevresinde güvenlik önlemi artırıldı

Sultanhisar Belediyesi, Atça Şehit Mutlu Uçar Anadolu Lisesi çevresinde öğrencilerin güvenliğini artırmak amacıyla tel örgü çalışmalarını tamamladı.

Sultanhisar Belediyesi, öğrencilerin güvenli bir ortamda eğitim görmelerini sağlamak amacıyla okul çevrelerinde yürüttüğü çalışmalara bir yenisini ekledi. Bu kapsamda Atça Şehit Mutlu Uçar Anadolu Lisesi'nin çevresine tel örgü çekilerek güvenlik önlemleri artırıldı. Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, tamamlanan çalışmaya ilişkin yaptığı paylaşımda, öğrencilerin güvenliğinin öncelikleri arasında yer aldığını belirtti. Geleceğin teminatı olan çocukların güvenliği ve eğitimi için okulların yanında olmaya devam edeceklerini ifade eden Yıldırımkaya; "Atça Şehit Mutlu Uçar Anadolu Lisemizin çevresinde güvenliği artırmak amacıyla tel örgü çalışmalarımızı tamamladık. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın güvenliği ve eğitimi için her zaman okullarımızın yanındayız" dedi.