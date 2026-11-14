Çehov'un iki komedisi Didim'de sahnelendi

Didim Belediyesi Tiyatro Topluluğu, Anton Pavloviç Çehov'un "Bir Evlenme Teklifi" ve "Ayı" adlı eserlerini sahneleyerek tiyatroseverlere kahkaha dolu bir akşam yaşattı.

Didim Belediyesi Tiyatro Topluluğu, Anton Pavloviç Çehov'un "Bir Evlenme Teklifi" ve "Ayı" adlı eserlerini tiyatroseverlerle buluşturdu. Aşk, evlilik, inatlaşma ve mizahın iç içe geçtiği oyunlar, izleyicilere keyifli bir tiyatro akşamı yaşattı. Didim Belediyesi Tiyatro Topluluğu tarafından sahnelenen "Bir Evlenme Teklifi" ve "Ayı" adlı oyunlarda, Çehov'un insan ilişkilerini mizahi bir dille ele alan anlatımı sahneye taşındı. Karakterler arasındaki çatışmalar, beklenmedik gelişmeler ve eğlenceli diyaloglarla ilerleyen oyunlar, izleyicilerden ilgi gördü. Oyuncuların sahne performanslarıyla hayat bulan eserler, tiyatroseverlere kahkaha dolu anlar yaşattı.

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"Sanatın her dalının Didim'de daha fazla yer bulmasını istiyoruz"

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, kültür ve sanat etkinliklerinin kent yaşamına katkısına dikkat çekerek "Sanat, insanları bir araya getiren, düşündüren ve ortak duygularda buluşturan çok değerli bir alan. Tiyatronun kentimizde daha fazla ilgi görmesini, her yaştan insanımızın sanatla buluşmasını önemsiyoruz. Didim Belediyesi olarak kültür ve sanatı herkes için erişilebilir kılmak, yerel sanatçılarımıza ve tiyatro topluluklarımıza alan açmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu güzel akşamda emeği geçen tüm oyuncularımıza ve tiyatroseverlerimize teşekkür ediyorum" dedi.

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Didim Belediyesi, tiyatro başta olmak üzere farklı sanat dallarındaki etkinliklerle kentin kültür ve sanat yaşamını desteklemeye devam ediyor.