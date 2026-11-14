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        Aydın'da arama kurtarma ekiplerine haberleşme, navigasyon ve kampçılık eğitimi

        Aydın İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen eğitimlerde EFAK, Umut, ASAK, İMDAT ve ADÜ Arama Kurtarma ekipleri bir araya gelerek haberleşme, navigasyon ve kampçılık alanlarında eğitim aldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 09:24 Güncelleme:
        Aydın'da arama kurtarma ekiplerine haberleşme, navigasyon ve kampçılık eğitimi

        Aydın İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen eğitimlerde EFAK, Umut, ASAK, İMDAT ve ADÜ Arama Kurtarma ekipleri bir araya gelerek haberleşme, navigasyon ve kampçılık alanlarında eğitim aldı.

        Aydın'da muhtemel afet ve acil durumlarda görev alacak arama kurtarma ekiplerinin bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla eğitim çalışması gerçekleştirildi. Aydın İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen eğitimlere EFAK, Umut, ASAK, İMDAT ve ADÜ Arama Kurtarma ekipleri katıldı. Eğitim programı kapsamında katılımcılara haberleşme, navigasyon ve kampçılık konularında eğitim verildi. Afet ve acil durumlarda koordinasyonun sağlanması, doğru yön bulma ve sahada ihtiyaç duyulan kampçılık becerilerinin geliştirilmesini kapsayan eğitimlerle ekiplerin müdahale kapasitesinin artırılması hedeflendi. Aydın İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, farklı arama kurtarma ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirilen eğitimlerle afetlere hazırlık çalışmalarını sürdürdü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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