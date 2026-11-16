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        Efeler'de ağaç budama çalışmaları devam ediyor

        Efeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki yeşil alanlarda ve sokaklarda ağaç bakım ve budama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 10:31 Güncelleme:
        Efeler'de ağaç budama çalışmaları devam ediyor

        Efeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki yeşil alanlarda ve sokaklarda ağaç bakım ve budama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

        Olumsuz hava şartları nedeniyle kırılarak düşme tehlikesi oluşturan dallara müdahale eden ekipler, hem vatandaşların can ve mal güvenliğini koruyor hem de ağaçların daha sağlıklı gelişmesini sağlıyor. Çevre temizliği ve kentin düzenli görünümü açısından da büyük önem taşıyan çalışmaların yeni adresi Adnan Menderes Mahallesi oldu. Adnan Menderes Mahallesi 513, 516 ve 519 sokaklarda yoğunlaşan ekipler, kuruyan ve tehlike arz eden ağaç dallarını özenle budayarak ortaya çıkan atıkları temizledi. Efeler Belediyesi, kent estetiğini korumak ve muhtemel kazaların önüne geçmek amacıyla budama çalışmalarının belirlenen program dahilinde farklı mahallelerde devam edeceğini bildirdi. Adnan Menderes Mahallesi’nde gerçekleştirilen budama çalışmaları sayesinde sokakların daha güvenli ve tertipli bir görünüme kavuştuğunu belirten mahalle sakinleri, Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin’e ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti. Vatandaşlar, özellikle rüzgarlı ve yağmurlu havalarda kendilerini endişelendiren tehlikeli dalların hızlı bir şekilde temizlenmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

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