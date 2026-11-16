İncirliova'da tiyatro rüzgarı esti

İncirliova Kültür ve Sanat Şenliği kapsamında sahnelenen "Sil Baştan" adlı tiyatro oyunu, sanatseverlerden ilgi gördü.

İncirliova’da düzenlenen Kültür ve Sanat Şenliği, tiyatro gösterisiyle devam etti. Aydın Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle sahnelenen "Sil Baştan" adlı tiyatro oyunu, ilçe sakinlerini sanatla buluşturdu. Ünlü oyuncular Aslı Bekiroğlu, Tolga Güleç, Yusuf Burak Kurtoğlu, Hüseyin Yıldırım ve Metin Kurt'un sahne aldığı oyun, izleyicilere keyifli bir akşam yaşattı.

Gösteriyi İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya'nın yanı sıra belediye başkan yardımcıları Metin Korucu, Polat Tanrıkulu ve Çetin Bayatlı, İncirliova Belediyespor Kulüp Başkanı Hasan Ceylan, İncirliova Doğu ve Güneydoğulular Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Taylan Boylu ve çok sayıda vatandaş takip etti. Oyuncuların performanslarını tebrik eden Başkan Kaya, organizasyona katkılarından dolayı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na ve etkinliğe katılan vatandaşlara teşekkür etti. İlçenin sosyal hayatını kültürel ve sanatsal etkinliklerle zenginleştirmeyi hedeflediklerini belirten Kaya, her yaştan vatandaşı sanatla buluşturmaya devam edeceklerini ifade etti.