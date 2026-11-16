Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri Sultanhisar Halk Eğitim Merkezi'nden vatandaşlara yeni meslek fırsatları

        Sultanhisar Halk Eğitim Merkezi'nden vatandaşlara yeni meslek fırsatları

        Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi tarafından vatandaşların mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla 9 farklı alanda kurs açılması planlanırken, kurslar için Kasım ayı içerisinde talep toplanacağı, Aralık ayında ise planlama yapılacağı bildirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 09:28 Güncelleme:
        Sultanhisar Halk Eğitim Merkezi'nden vatandaşlara yeni meslek fırsatları

        Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi tarafından vatandaşların mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla 9 farklı alanda kurs açılması planlanırken, kurslar için Kasım ayı içerisinde talep toplanacağı, Aralık ayında ise planlama yapılacağı bildirildi.

        Sultanhisar Halk Eğitimi Merkezi, vatandaşların meslek edinmelerine, mevcut bilgi ve becerilerini geliştirmelerine ve farklı alanlarda kendilerini yetiştirmelerine imkan sağlamak amacıyla yeni kurslar için hazırlık başlattı. Bu kapsamda satış, perakende, muhasebe, finans, girişimcilik, ebeveyn eğitimi ve çocuk bakımı gibi farklı alanları kapsayan 9 kursun açılması planlanıyor. Açılması planlanan kurslar arasında Satış Görevlisi, Perakende Reyon Görevlisi, Perakende Reyon Satış Görevlisi, Ön Muhasebe ve Kasa Sorumlusu kursları yer alıyor. Bunun yanı sıra vatandaşların finansal bilgi ve becerilerini geliştirmelerine yönelik Finansal Yatırım Kursu ile kendi işini kurmak isteyenlere yönelik Girişimcilik Kursu da planlanan eğitimler arasında bulunuyor. Mesleki eğitimlerin yanı sıra aile ve çocuk gelişimine yönelik eğitimlere de yer verilecek. Bu kapsamda Ebeveyn Destek Eğitimi ve Çocuk Bakımı Elemanı kurslarının da açılması hedefleniyor.

        REKLAM

        Kasım ayında talep toplanacak

        Sultanhisar Halk Eğitimi Merkezi tarafından yapılan duyuruda, planlanan kurslara yönelik taleplerin kasım ayı içerisinde toplanacağı, aralık ayında ise kursların planlamasının yapılacağı belirtildi. Kurslar hakkında detaylı bilgi almak ve başvurularla ilgili bilgi edinmek isteyen vatandaşların Sultanhisar Halk Eğitimi Merkezi ile iletişime geçebileceği kaydedildi. Kurslarla ilgili bilgi almak isteyen vatandaşlar, 0256 351 30 97 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        22 yıllık kayıp dosyasında DNA ve biyolojik iz arandı
        22 yıllık kayıp dosyasında DNA ve biyolojik iz arandı
        "Aileye hiçbir şekilde bilgi vermeyin denildi"
        "Aileye hiçbir şekilde bilgi vermeyin denildi"
        Tarihi buluşma: Trump, Şi ve Putin bir araya gelecek
        Tarihi buluşma: Trump, Şi ve Putin bir araya gelecek
        Avrupa basını Berke Özer'i ön plana koydu
        Avrupa basını Berke Özer'i ön plana koydu
        Otomobilde yerli rüzgarı
        Otomobilde yerli rüzgarı
        "Montella ile devam etmenin faturası!"
        "Montella ile devam etmenin faturası!"
        Macaristan'da yolsuzluk soruşturması
        Macaristan'da yolsuzluk soruşturması
        Grup Laçin'in acı kaybı
        Grup Laçin'in acı kaybı
        Jensen Huang'a destek kampanyası
        Jensen Huang'a destek kampanyası
        Ödül sezonuna şık başlangıç
        Ödül sezonuna şık başlangıç
        Milliler Fransa'da mağlup oldu
        Milliler Fransa'da mağlup oldu
        İşte millilerin A Ligi'nde kalma şansı!
        İşte millilerin A Ligi'nde kalma şansı!
        "Dünyayı çok hor kullandık"
        "Dünyayı çok hor kullandık"
        Dünyada kadınlar, Türkiye'de erkekler
        Dünyada kadınlar, Türkiye'de erkekler
        Sürpriz nikah
        Sürpriz nikah
        Sis, pus, sağanak bekleniyor
        Sis, pus, sağanak bekleniyor
        Netanyahu için "seçimlere müdahale" soruşturması talebi
        Netanyahu için "seçimlere müdahale" soruşturması talebi
        Lang için Galatasaray devreye giriyor!
        Lang için Galatasaray devreye giriyor!
        Fon tasfiyesinde 161 milyar TL ödendi
        Fon tasfiyesinde 161 milyar TL ödendi
        3 gün cipte hedefini bekledi! Yemek siparişlerini bile araca söylemiş!
        3 gün cipte hedefini bekledi! Yemek siparişlerini bile araca söylemiş!

        Benzer Haberler

        İncirliova'da tiyatro rüzgarı esti
        İncirliova'da tiyatro rüzgarı esti
        Aydın'a 4 bin kişilik spor salonu ve sporcu eğitim merkezi yapılıyor
        Aydın'a 4 bin kişilik spor salonu ve sporcu eğitim merkezi yapılıyor
        Nazilli'de kadınlara sağlık ve güvenlik eğitimi
        Nazilli'de kadınlara sağlık ve güvenlik eğitimi
        Kuyucak'ta minik öğrenciler yararına hayır panayırı düzenlendi
        Kuyucak'ta minik öğrenciler yararına hayır panayırı düzenlendi
        Aydın'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
        Aydın'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
        Kuşadası Ticaret Odası'nda başkanlık yarışını 1 oyla kazandı KUTO'nun yeni...
        Kuşadası Ticaret Odası'nda başkanlık yarışını 1 oyla kazandı KUTO'nun yeni...