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        Didim'de yol yapım çalışmaları sürüyor

        Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Efeler Mahallesi 1444 Sokak'ta devam eden yol yapım ve düzenleme çalışmalarını yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı, mahalle sakinlerinin talep ve önerilerini dinledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 09:41 Güncelleme:
        Didim'de yol yapım çalışmaları sürüyor

        Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Efeler Mahallesi 1444 Sokak'ta devam eden yol yapım ve düzenleme çalışmalarını yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı, mahalle sakinlerinin talep ve önerilerini dinledi.

        Didim Belediyesi, kent genelinde ulaşım konforunu artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Efeler Mahallesi 1444 Sokak'ta devam eden yol yapım ve düzenleme çalışmalarını başkan yardımcıları ve ilgili müdürlerle birlikte yerinde inceledi. Çalışma alanını gezen Başkan Hatice Gençay, ekiplerden yürütülen uygulamalar hakkında bilgi aldı. İncelemeleri sırasında mahalle sakinleriyle de sohbet eden Başkan Hatice Gençay, halkın görüş ve taleplerini dinledi. Didim Belediyesi, kent genelinde sürdürdüğü yol yapım ve düzenleme çalışmalarıyla ulaşım altyapısını iyileştirmeyi, yolları daha güvenli, konforlu ve kullanışlı hale getirmeyi hedefliyor.

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