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        Işıklı Doğal Yaşam Parkı'nda sona gelindi Başkan Çerçioğlu: "Çalışmaların yüzde 80'ini tamamladık"

        Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu 210 milyon liralık yatırımla hayata geçirilecek olan Işıklı Doğal Yaşam Parkı'nda çalışmaların yüzde 80'ninin tamamlandığı açıkladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 19:51 Güncelleme:
        Işıklı Doğal Yaşam Parkı'nda sona gelindi Başkan Çerçioğlu: "Çalışmaların yüzde 80'ini tamamladık"

        Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu 210 milyon liralık yatırımla hayata geçirilecek olan Işıklı Doğal Yaşam Parkı’nda çalışmaların yüzde 80’ninin tamamlandığı açıkladı.

        200 bin metrekarelik alanda yükselen Işıklı Doğal Yaşam Parkı’nın yüzde 80’ini tamamlandı. Peyzaj ve üstyapı çalışmalarının ardından park yakın bir zamanda hizmete girecek.

        Işıklı Doğal Yaşam Parkı’nda yürütülen çalışmalar hakkında açıklamada bulunan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Şehrimize 210 milyonluk dev bir yatırım daha kazandırıyoruz. Yemyeşil doğası ve sosyal alanlarıyla kentimizin yeni gözdesi olacak Işıklı Doğal Yaşam Parkımızın yüzde 80’inini tamamladık. Toplam 200 bin metrekare alanda inşa ettiğimiz parkımızda sosyal alanlardan yürüyüş yollarına kadar 11 farklı fonksiyonda altyapı çalışmalarını tamamladık. Peyzaj ve üst yapı çalışmalarımızın tamamlanmasının ardından parkımızı siz değerli vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Aydınımız için her alanda daha fazla çalışmaya devam edeceğiz "dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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