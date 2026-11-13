İncirliova Belediyesine sürekli gelir sağlayacak proje için ihale süreci başlıyor

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, Deveciler Kahvesi'nin bulunduğu alanda hayata geçirilecek konut ve ticaret merkezi projesinin 30 Kasım'da ihaleye çıkacağını belirterek, yatırımın belediye tarihinde doğrudan ve sürekli gelir sağlayacak ilk proje olacağını açıkladı.

İncirliova Belediyesi, ilçeye yeni bir yaşam ve ticaret merkezi kazandırmak ve belediyeye kalıcı gelir sağlamak amacıyla yeni bir projeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor. İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, Deveciler Kahvesi'nin bulunduğu alanda inşa edilecek projenin 30 Kasım 2026 Pazartesi günü ihaleye çıkarılacağını duyurdu. Proje kapsamında lüks konutların yanı sıra kurumsal firmalara yönelik ticari alanların da yer alması planlanıyor. Modern mimariyle hayata geçirilmesi hedeflenen yatırımın, ilçenin yaşam ve ticaret hayatına yeni bir hareketlilik kazandırması amaçlanıyor.

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Projeye ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Aytekin Kaya, İncirliova Belediyesi tarihinde ilk kez doğrudan ve sürekli gelir sağlayacak bir yatırımın başlatılacağını ifade ederek "Bugüne kadar belediyemize doğrudan gelir sağlayacak tek bir projenin dahi hayata geçirilmediği ilçemizde, tarihi bir dönüm noktasına imza atıyoruz. 30 Kasım 2026 Pazartesi günü ihalesine çıkacağımız projemizle, İncirliova Belediyesi tarihinde ilk kez belediyemize doğrudan ve sürekli gelir kazandıracak dev bir yatırımı başlatıyoruz. Modern mimariyle ilçemize yakışır yeni bir yaşam ve ticaret merkezi kazandıracağız. Kendi kaynaklarını oluşturan, üreten ve kazancını yine İncirliova’mızın gelişimi için kullanan bir belediye vizyonuyla durmadan çalışmaya devam ediyoruz. Bu tarihi projenin güzel ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.