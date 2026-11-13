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        Nazilli'den orta sahaya tecrübeli isim

        Süper Amatör Lig ekibi Nazilli Şehir Spor Kulübü, gol kralı Ufuk Özseçen'in ardından orta sahasını da tecrübeli isimle güçlendirdi. Siyahbeyazlılar, 28 yaşındaki 10 numara Selim Kartal'ı kadrosuna kattı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 16:09 Güncelleme:
        Nazilli'den orta sahaya tecrübeli isim

        Süper Amatör Lig ekibi Nazilli Şehir Spor Kulübü, gol kralı Ufuk Özseçen’in ardından orta sahasını da tecrübeli isimle güçlendirdi. Siyahbeyazlılar, 28 yaşındaki 10 numara Selim Kartal’ı kadrosuna kattı.

        Transfer döneminin son gününde gaza basan Nazilli Şehir Spor Kulübü, kadrosuna önemli bir takviye daha yaptı. Dün akşam gol kralı santrfor Ufuk Özseçen'i renklerine bağladığını duyuran siyahbeyazlı yönetim, bugün de orta saha transferini noktaladı. Naz Naz, 10 numara pozisyonunda görev yapan 28 yaşındaki futbolcu Selim Kartal ile anlaşmaya vardı. Kendisini siyahbeyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza atan başarılı orta saha oyuncusu, vakit kaybetmeden yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı. Futbola Denizlispor altyapısında başlayan Selim Kartal, kariyerinde önemli kulüplerin formasını terletti. Tecrübeli futbolcu sırasıyla Kızılcabölükspor, Pamukkalespor, Kıralan Demirspor, Manavgat Belediyespor, Aliağa FK, Isparta 32, Denizli İdmanyurdu, Çalıköyspor ve Akkonakspor takımlarında görev yaptı.

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        Bir dönem Futsal Milli Takımı’nda ayyıldızlı formayı da giyme başarısı gösteren Kartal, geçtiğimiz sezon ise PGL temsilcisi Nurlupınarspor ile grup şampiyonluğu sevinci yaşamıştı.

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