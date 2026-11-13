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        Kuşadası'nda ara tatil boyunca 4 kütüphane çocuklara açık olacak

        Kuşadası Belediyesi, 9 günlük ara tatilde kitap okumak, araştırma yapmak ve ders çalışmak isteyen öğrencileri kent genelindeki 4 kütüphanesinde ağırlayacak.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 15:18 Güncelleme:
        Kuşadası'nda ara tatil boyunca 4 kütüphane çocuklara açık olacak

        Kuşadası Belediyesi, 9 günlük ara tatilde kitap okumak, araştırma yapmak ve ders çalışmak isteyen öğrencileri kent genelindeki 4 kütüphanesinde ağırlayacak.

        Kuşadası Belediyesi, çocukların ara tatillerini hem öğrenerek hem de sosyalleşerek geçirmelerine imkan sağlıyor. Kentin farklı noktalarında hizmet veren dört kütüphane, 9 günlük tatil boyunca kitap okumak, araştırma yapmak ve ders çalışmak isteyen öğrencileri ağırlıyor. Eğitimde fırsat eşitliğini temel alan projeleriyle çocukların gelişimini destekleyen Kuşadası Belediyesi, öğrenme imkanlarını okul sıralarının dışına taşıyor. Belediye Başkan Vekili Tahsin Demirtaş öncülüğünde hizmet vermeyi sürdüren kütüphaneler, ara tatilde de çocukları kitaplarla buluşturuyor. Yaklaşık 10 bin basılı ve 25 binden fazla dijital kitaba erişim olanağı sunan SEYAKMER Dijital ve Materyal Çocuk Kütüphanesi, Cafer Kotan Yaşam Parkı’ndaki Kütüphane ve Kitap Kafe, Davutlar Yaşar Efeoğlu Kütüphanesi ve Güzelçamlı Bilgi Evi Kütüphanesi, öğrencilere farklı çalışma ve araştırma imkanları sağlıyor.

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        SEYAKMER görevlisi Cansu Ural, öğrencileri kütüphanelere davet ederek "Ara tatilde ders çalışmak ve araştırma yapmak isteyen tüm çocuklarımızı kütüphanelerimize bekliyoruz" dedi.

        SEYAKMER ve Davutlar Yaşar Efeoğlu Kütüphanesi hafta içi 09.0018.00, cumartesi 10.0017.00; Kütüphane ve Kitap Kafe hafta içi 08.3018.00, cumartesi 10.0017.00 saatlerinde hizmet veriyor. Güzelçamlı Bilgievi Kütüphanesi ise hafta içi 08.3017.30 saatlerinde açık bulunuyor.

        "Çocuklarımızın geleceği için çalışıyoruz"

        Kuşadası Belediye Başkan Vekili Tahsin Demirtaş ise "Kütüphanelerimizi yalnızca kitap okunan veya ders çalışılan yerler olarak değil, çocuklarımızın yeni dünyalar keşfettiği, hayal güçlerini geliştirdiği ve sosyalleştiği yaşam alanları olarak görüyoruz. Eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tüm çocuklarımızı ara tatilde kütüphanelerimize bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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