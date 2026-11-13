Başkan Yetişkin'den çiftçilere yol desteği

Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki yol yenileme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Gölhisar Mahallesi’nde belirlenen 4 farklı noktada sathi asfalt kaplama çalışması gerçekleştirilerek vatandaşların ve üreticilerin yaşadığı ulaşım sorunu çözüme kavuşturuldu.

Mevsim şartları nedeniyle özellikle tarım arazilerine gidiş gelişlerde ve Efeler merkezle olan bağlantı yollarında büyük zorluklar yaşayan Gölhisar Mahallesi sakinleri, yapılan çalışmalarla rahat bir nefes aldı.

Mahalledeki asfalt çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getiren Gölhisar Mahalle Muhtarı Mehmet Karagöz, Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin’e ve belediye ekiplerine teşekkür etti. Muhtar Karagöz, "Efeler Belediye Başkanımız Sayın Anıl Yetişkin’e çok teşekkür ederiz. Mahallemizde asfalt çalışması yapıldı. Mevsim şartları nedeniyle tarlalarımıza ulaşamıyorduk, her yer çamur içindeydi. Başkanımızdan talebimiz oldu ve sağ olsun ivedilikle yollarımızın yapımını başlattı. Kendisine ve Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimize şahsım ve mahallelim adına çok teşekkür ederim" diye konuştu.

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Yapılan sathi asfalt kaplama çalışmaları sayesinde hem çiftçilerin tarlalarına güvenli ve konforlu bir şekilde ulaşması sağlandı hem de mahalle sakinlerinin ilçe merkezine ulaşımı çok daha kolay ve konforlu hale getirildi. Efeler Belediyesi’nin ilçe genelindeki yol yapım ve bakım çalışmalarının planlanan program dahilinde devam edeceği bildirildi.