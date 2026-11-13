Söke'de 17 yıl 10 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ile Söke İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları ortak çalışmayla, ‘Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama’ suçundan hakkında 17 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ç.’nin Söke’de olduğunu belirledi. Önceki gün adrese operasyon düzenleyen ekipler, M.Ç.’yi yakalayıp, gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ç., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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