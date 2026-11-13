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        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri Aydın-İzmir otobanındaki feci kazada detaylar ortaya çıktı Kazada hayatını kaybeden 2 kişinin emanet aldıkları servis minibüsü ile Muğla'dan İzmir'e hastaneye gittikleri ortaya çıktı

        Aydın-İzmir otobanındaki feci kazada detaylar ortaya çıktı Kazada hayatını kaybeden 2 kişinin emanet aldıkları servis minibüsü ile Muğla'dan İzmir'e hastaneye gittikleri ortaya çıktı

        Aydınİzmir otoyolunda 09 Eylül günü tur otobüsü ile servis minibüsünün karıştığı trafik kazasının raporları tamamlandı. Kazaya karışan 48 S 4064 plakalı minibüste hayatını kaybeden iki kişinin aracı bir tanıdıklarından emanet aldıkları ve İzmir'den hastaneden döndükleri ortaya çıktı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 11:45 Güncelleme:
        Aydın-İzmir otobanındaki feci kazada detaylar ortaya çıktı Kazada hayatını kaybeden 2 kişinin emanet aldıkları servis minibüsü ile Muğla'dan İzmir'e hastaneye gittikleri ortaya çıktı

        Aydınİzmir otoyolunda 09 Eylül günü tur otobüsü ile servis minibüsünün karıştığı trafik kazasının raporları tamamlandı. Kazaya karışan 48 S 4064 plakalı minibüste hayatını kaybeden iki kişinin aracı bir tanıdıklarından emanet aldıkları ve İzmir'den hastaneden döndükleri ortaya çıktı.

        Kaza Aydınİzmir Otobanı Germencik ilçe sınırları içerisinde meydana geldi. İzmir Havalimanı'ndan turistleri alan 09 HR 284 plakalı tur otobüsünün iddiaya göre, emniyet şeridinden aniden yola çıkan 48 S 4064 plakalı minibüsün çarpışması sonucu meydana geldiği belirtilldi. .

        Kazada servis aracı sürücüsü ile yolcu konumundaki şahıs hayatını kaybederken otobüsteki Polanyalı 7 turist, otobüs sürücüsü ve rehber olmak üzere 9 kişi yaralanmıştı.

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        "Servis aracının emanet alındığı ortaya çıktı"

        Kazadan sonra detaylı inceleme yapan Cumhuriyet Savcılığı ekipleri, M.İ. adına kayıtlı 48 S4064 plakalı servis minibüsünü Ali Şevket Yavuz'un (58) kullandığını, Orhan Yavuz (62)'un araçta yolcu konumunda olduğu öğrenildi.

        Kazada hayatını kaybeden Yavuz kardeşlerin servis aracının şoförü ile aralarının iyi olduğu ve kaza öncesi de M.İ.'den servis aracını emanet aldıkları ortaya çıktı. Kalp hastası olduğu öğrenilen Orhan Yavuz'un ikamet ettiği Muğla'nın Milas ilçesinden İzmir'e hastaneye tedaviye gitmek için servis minibüsünü emanet aldığı ve hastane dönüşü geçirdikleri kazada hayatlarını kaybettikleri öğrenildi.

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        Bu arada emanet alınan aracın tahditli olduğu ve Muğla sınırları dışına çıkışının ancak izinle olabildiği öğrenildi.

        Olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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