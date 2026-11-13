Buharkent'te kütüphane ve gençlik merkezinde eğitim buluşması

Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, İlçe Halk Kütüphanesi ve Gençlik Merkezi'ni ziyaret ederek öğrenciler ve kursiyerlerle bir araya geldi, el emeği ürünleri inceledi.

Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, ilçeye kazandırılan İlçe Halk Kütüphanesi ve Gençlik Merkezi'ni ziyaret ederek öğrenciler ve kursiyerlerle bir araya geldi. İlçede eğitim ve sosyal faaliyetlerin sürdürüldüğü merkezleri gezen Başkan Mehmet Erol, ilk olarak öğrencilerle sohbet ederek eğitim çalışmaları hakkında bilgi aldı. Gençlik Merkezi'nde düzenlenen kursları da inceleyen Erol, dikiş ve nakış kurslarına katılan kadın kursiyerlerin hazırladığı el emeği ürünleri yakından inceledi. Kursiyerlerle sohbet ederek çalışmalarında kolaylıklar dileyen Başkan Erol; "İlçemize kazandırdığımız İlçe Halk Kütüphanemiz ile Gençlik Merkezimizi ziyaret ederek öğrencilerimiz ve kursiyerlerimizle bir araya geldik. Öğrencilerimizle sohbet ederken, dikiş ve nakış kurslarımıza katılan hanımefendilerin el emeği çalışmalarını da inceleyerek kendilerine kolaylıklar diledik. Her yaştan hemşehrimizin eğitimine, sosyal ve kültürel gelişimine katkı sunmaya devam edeceğiz" dedi.