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        Mantar zehirlenmesi iddiasıyla hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybetti

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde iddiaya göre yediği mantarın ardından zehirlenerek hastaneye kaldırılan 45 yaşındaki iki çocuk annesi Nurcan Alp, günlerdir sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybetti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 10:08 Güncelleme:
        Mantar zehirlenmesi iddiasıyla hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybetti

        Aydın’ın Nazilli ilçesinde iddiaya göre yediği mantarın ardından zehirlenerek hastaneye kaldırılan 45 yaşındaki iki çocuk annesi Nurcan Alp, günlerdir sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybetti.

        Edinilen bilgiye göre, Nazilli’de yaşayan Nurcan Alp, mantar yedikten sonra rahatsızlanarak hastaneye başvurdu. Yapılan tetkiklerde karaciğerinde ağır hasar oluştuğu belirlenen Alp, yoğun bakım servisine alınarak tedavi altına alındı. Sağlık durumunun ağırlaşması üzerine Alp için acil karaciğer donörü çağrısı yapıldı. Uygun donörün bulunmasının ardından ameliyata alınan 45 yaşındaki kadının operasyonunun başarılı geçtiği açıklanmıştı. Ameliyatın ardından ailesi ve yakınları umutlu bekleyişini sürdürürken, yoğun bakımda tedavisi devam eden Alp, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

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        İki çocuk annesi Nurcan Alp’in cenazesinin, ikindi namazının ardından Nazilli ilçesine bağlı İsabeyli Mahallesi Çarşı Camisi’nden kaldırılarak İsabeyli Mezarlığı’nda toprağa verileceği öğrenildi.

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