Didim Belediyesi Mola Evi'nde çocuklar eğlenerek öğreniyor

Didim Belediyesi Fevzipaşa Özel Çocuklar Mola Evi’nde düzenlenen mutfak etkinliğinde çocuklar birlikte kurabiye hazırladı. Hem el becerilerini geliştiren hem de keyifli vakit geçirmelerini sağlayan etkinlikte, paylaşmanın ve birlikte üretmenin mutluluğu yaşandı.

Fevzipaşa Özel Çocuklar Mola Evi’nde gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar, personel eşliğinde kurabiye hazırlama sürecine katıldı. Malzemeleri bir araya getirerek hamurlara şekil veren çocuklar, mutfak etkinliği boyunca hem yeni beceriler kazandı hem de arkadaşlarıyla birlikte eğlenceli anlar paylaştı.

Çocukların el becerilerini, sosyal etkileşimlerini destekleyen bu tür etkinlikler, Mola Evi’nin günlük programında önemli bir yer tutuyor.

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Didim Belediyesi bünyesinde hizmet veren Mola Evi, özel bireylerin sosyal yaşama daha aktif katılmalarını desteklerken bakım sorumluluğunu üstlenen ailelere de kendilerine zaman ayırabilecekleri güvenli bir alan sunuyor.

Çocuklar, belediye personeli eşliğinde evlerinden alınarak güvenli, konforlu ve ihtiyaçlarına uygun bir ortamda ağırlanıyor. Merkezde çocukların ilgi ve bireysel farklılıkları gözetilerek fiziksel gelişimlerini destekleyen hareket ve oyun etkinlikleri, duyusal bütünleme çalışmaları, dikkat ve hafıza becerilerine yönelik oyunlar, grup etkinlikleri, sanat ve mutfak faaliyetleri düzenleniyor.

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Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Mola Evi’nin hem özel çocuklar hem de aileleri için önemli bir hizmet alanı olduğunu belirterek şu değerlendirmede bulundu:

"Her çocuğumuzun kendini güvende hissettiği, yeteneklerini keşfedebildiği, öğrendiği ve arkadaşlarıyla güzel hatıralar biriktirdiği ortamlar oluşturmayı önemsiyoruz. Mola Evimizde çocuklarımızın gelişimlerini desteklerken ailelerimize de güvenle nefes alabilecekleri bir zaman ve alan sunuyoruz. Çocuklarımızın mutluluğu, gelişimi ve sosyal yaşama katılımı için çalışmalarımızı sürdüreceğiz"