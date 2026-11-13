Didim'de 10 düzensiz göçmen ve 3 göçmen kaçakçısı yakalandı

Aydın’ın Didim ilçesinde mobil kıyı gözetleme aracı tarafından karada tespit edilen 10 düzensiz göçmen ve 3 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Didim Mavişehir mevkiinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracı (Deniz092) tarafından kara üzerinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine Sahil Güvenlik Botu (TCSG21) ve Didim İlçe Jandarma Komutanlığı personeli ile müştereken kara üzerinde tespit edilen 9 Afganistan, 1 Suriye uyruklu 5 düzensiz göçmen (beraberinde 5 çocuk) ve 3 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Geri gönderme Merkezi’ne sevk edilirken, 3 göçmen kaçakçısı hakkında adli işlem başlatıldı.