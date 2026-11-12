Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri Eski TBMM Başkanı Şentop, ADÜ Akademik Yılı Açılış Töreni'nde konuştu:

        Eski TBMM Başkanı Şentop, ADÜ Akademik Yılı Açılış Töreni'nde konuştu:

        Eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "(Fon soruşturması) Bir yanlış ortaya çıktığında yanlış açıkça ortaya konulur, sorumlusu kim olursa olsun bunun hesabını verir ve tekrarını önleyecek denetim mekanizmaları da güçlendirilir. Cumhurbaşkanımızın kararlılık ifade eden sözleri bu tutumun ifadesidir." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 17:32 Güncelleme:
        Eski TBMM Başkanı Şentop, ADÜ Akademik Yılı Açılış Töreni'nde konuştu:

        Eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "(Fon soruşturması) Bir yanlış ortaya çıktığında yanlış açıkça ortaya konulur, sorumlusu kim olursa olsun bunun hesabını verir ve tekrarını önleyecek denetim mekanizmaları da güçlendirilir. Cumhurbaşkanımızın kararlılık ifade eden sözleri bu tutumun ifadesidir." dedi.

        Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Şentop, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Akademik Yılı Açılış Töreni'nin düzenlendiği Atatürk Kongre Merkezi'nde "Kim olduğunuzu bilmeden nereye gidebilirsiniz?" başlıklı ders verdi.

        Şentop, yeni akademik yılın hayırlı olmasını diledi.

        Ders başlığındaki sorunun bir hedefe değil istikamete yönelik olduğunu aktaran Şentop, hedefin bir nokta, istikametin ise bir çizgi olduğunu, hedefe varıldığında işin bittiğini fakat istikamette böyle olmadığını dile getirdi.

        REKLAM

        Gençlere tavsiyelerde bulunan Şentop, "İşinizi iyi yapın, kendi aklınızla düşünün ve güvenilir insan olun. İşinizi öyle iyi öğrenin ki bir mesele olduğunda mutlaka hatıra gelesiniz ve sizi arasınlar. Üniversite yıllarında kendinize şu soruyu sorun: Ben hangi konularda daha iyiyim, çalıştığım alanla ilgili olarak? Ve bir alanda da derinleşin. Diploma size bir kapı açacaktır mutlaka ama o kapıdan girdikten sonra sizi içeri de tutan şey işinizi ne kadar iyi bildiğinizdir. Önünüze gelen küçük işleri de özenle yapmalısınız. İnsanın büyük sorumluluklara hazırlığı küçük işlerde gösterdiği ciddiyetlerle başlar." ifadesini kullandı.

        REKLAM

        Bir milleti uzun vadede ayakta tutan şeyin hedeflerden çok istikamet olduğuna dikkati çeken Şentop, "Şimdi bütün bunları daha geniş bir alana taşıyalım. Bu milletler için de böyledir. Milletlerin de hedefleri vardır. Büyüme rakamları, sıralamalar, büyük projeler, bunların hepsi tabii ki kıymetlidir. Fakat bir milleti uzun vadede ayakta tutan şey, hedeflerinden çok istikametidir. Peki bir milletin istikametini kim tayin eder? Ne demiştik? İstikameti kimse sizin yerinize aslında belirleyemez, belirlememelidir. İşte millet için de böyledir. Bir milletin istikametini o milletin kendisi tayin eder, işte buna biz milli irade diyoruz." diye konuştu.

        REKLAM

        Mustafa Şentop, şöyle devam etti:

        "Değerli gençler, söz millete aitse o sözü taşıyan siyasettir. Siyaset bir emanettir, emanetin mutlaka hesabı verilir, hesabı görülür. Siyaseti eleştirmek bu yüzden bir haktır. Siyaseti toptan mahkum etmek ise milletin kendi iradesini mahkum etmektir. Son aylarda hepimizin vicdanını yaralayan fon krizine de buradan bakmalıyız. Kimin suçlu olduğuna şüphesiz mahkemeler karar verecektir ama bir ilkeyi bugün söyleyebiliriz. Siyaset bir kazanç ve maişet yolu değildir, bir fikir mücadelesidir, bir millete hizmet yoludur. Bunun teminatı da ahlak ve kurumsallaşmadır. Ahlak insanın içindeki ölçüdür, ölçülerdir. Kurumsallaşma ise kuralın kişiye göre değişmemesi ve denetimin işlemesinin sağlanmasıdır. Bir yanlış ortaya çıktığında yanlış açıkça ortaya konulur, sorumlusu kim olursa olsun bunun hesabını verir ve tekrarını önleyecek denetim mekanizmaları da güçlendirilir. Cumhurbaşkanımızın kararlılık ifade eden sözleri bu tutumun ifadesidir. Yaşanan sorun milletimizin içini ferahlatacak şekilde ve mutlaka çözülecektir. Siyasetin itibarı yanlışı örtmekle değil hesabını sormakla korunur ve artar."

        REKLAM

        Törende, Aydın Valisi Osman Varol ve ADÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent de konuşma yaptı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Beyaz Saray civarında silah sesleri
        Beyaz Saray civarında silah sesleri
        Halıya sarılı cesedin bağlantısı Beşiktaş saldırısına uzandı!
        Halıya sarılı cesedin bağlantısı Beşiktaş saldırısına uzandı!
        Trump'tan Vance'e ilk 'ültimatom'
        Trump'tan Vance'e ilk 'ültimatom'
        NVIDIA CEO'su Jensen Huang istifa etti
        NVIDIA CEO'su Jensen Huang istifa etti
        GSS borçlarının silinmesi için kanun teklifi
        GSS borçlarının silinmesi için kanun teklifi
        Yuva Köyü'nde sudan zehirlenme davasında karar çıktı!
        Yuva Köyü'nde sudan zehirlenme davasında karar çıktı!
        İş insanı villasında öldürüldü! Kesici alet izlerine rastlandı
        İş insanı villasında öldürüldü! Kesici alet izlerine rastlandı
        "Finansmanın yanında teknoloji de gerekiyor"
        "Finansmanın yanında teknoloji de gerekiyor"
        Dev proje için 25 teklif
        Dev proje için 25 teklif
        Kuyt'ın yeni adresini duyurdular!
        Kuyt'ın yeni adresini duyurdular!
        Kız çocuğu okul polisine bıçak çekti
        Kız çocuğu okul polisine bıçak çekti
        Yeni kariyerine adım attı
        Yeni kariyerine adım attı
        Mardin gezisi kabusa döndü! İnme geçiren kadını kuzen doktorlar kurtardı
        Mardin gezisi kabusa döndü! İnme geçiren kadını kuzen doktorlar kurtardı
        A Milli Takım, Sergen Yalçın'la ilk sınavında!
        A Milli Takım, Sergen Yalçın'la ilk sınavında!
        Avustralyalı gençten ormanda 6 günlük 'yaşam' savaşı
        Avustralyalı gençten ormanda 6 günlük 'yaşam' savaşı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın COP31 temasları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın COP31 temasları
        Boşanma iddialarına yanıt
        Boşanma iddialarına yanıt
        Sigorta Sayfası COP31'de
        Sigorta Sayfası COP31'de
        TCMB enflasyon tahminlerini yükseltti
        TCMB enflasyon tahminlerini yükseltti
        İnsan vücudunun ortalama sıcaklığı 150 yılda neden düştü?
        İnsan vücudunun ortalama sıcaklığı 150 yılda neden düştü?

        Benzer Haberler

        ADÜ'de ilk dersi 29. Dönem TBMM Başkanı Şentop verdi
        ADÜ'de ilk dersi 29. Dönem TBMM Başkanı Şentop verdi
        Başkan Ülken, COP31 İş ve Yatırım Zirvesi'ne katıldı
        Başkan Ülken, COP31 İş ve Yatırım Zirvesi'ne katıldı
        Nazilli'de öğrencilere otomobil sporları tanıtıldı
        Nazilli'de öğrencilere otomobil sporları tanıtıldı
        Efeler Belediyesi asfalt çalışmalarını sürdürüyor
        Efeler Belediyesi asfalt çalışmalarını sürdürüyor
        Bozdoğan Belediyesi Yazıkent'te çalışmalarını sürdürüyor
        Bozdoğan Belediyesi Yazıkent'te çalışmalarını sürdürüyor
        Başkan Çerçioğlu'nu başarılı bulanların oranı yüzde 58,2
        Başkan Çerçioğlu'nu başarılı bulanların oranı yüzde 58,2