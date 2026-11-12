Başkan Ülken, COP31 İş ve Yatırım Zirvesi'ne katıldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Aydın Ticaret Odası (AYTO) Başkanı Hakan Ülken, Antalya’da düzenlenen COP31 kapsamında TOBB tarafından organize edilen COP tarihinin en büyük İş ve Yatırım Zirvesi’ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun açılış konuşmalarını gerçekleştirdiği zirve, 55’i aşkın ülkeden iş ve yatırım dünyasının temsilcilerini bir araya getirdi.

Zirveye ilişkin açıklamada bulunan Başkan Ülken, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun açılış konuşmasında iklim hedeflerine ulaşılmasında "Daha yaşanabilir bir dünya için iklim hedeflerine müzakere salonlarında ulaşılamaz. Fabrikalarda, tarlalarda ve şantiyelerde yapılacak çalışmalarla ulaşılır. İşletmelerimizle ulaşılır" sözlerini paylaştı.

REKLAM

Hisarcıklıoğlu’nun iklim değişikliğiyle mücadele sürecine ilişkin beş temel mesajını da aktaran Başkan Ülken, erişilebilir iklim finansmanı, adil ticaret kuralları, güçlü tedarik zincirleri, temiz ürünler için pazar oluşturulması ile ortak standartlar ve güçlü kurumların önemini vurgulayan açıklamalara yer verdi.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu öncülüğünde Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan ile bir araya gelen Başkan Ülken, İnternationel Sustainable Buildings CompetitionUluslararası Sürdürülebilir Binalar Yarışmasında YeS Onur Ödülünü kazanan İtalyan firma temsilcisine ödülünü takdim etti