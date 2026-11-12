Bir araştırma şirketi tarafından yapılan ankette katılımcıların yüzde 58,2’si Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun çalışmalarını başarılı buldu.

Aydın il genelinde bir araştırma şirketi tarafından gerçekleştirilen "Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun çalışmalarını başarılı buluyor musunuz" anketinde 2 bin 800 kişi ile görüşüldü. 0408 Kasım tarihleri arasında yapılan anket sonucunda Başkan Çerçioğlu’nu başarılı bulanların oranı yüzde 58,2 olurken, başarısız bulanların oranı ise yüzde 41,8 olarak açıklandı.