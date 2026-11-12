Kuşadası'nda parklar ara tatile hazırlanıyor

Kuşadası Belediyesi, 9 günlük ara tatil öncesinde çocukların ve ailelerin yoğun olarak kullandığı parklarda kapsamlı temizlik çalışması başlattı.

Kuşadası Belediyesi, okullarda başlayacak 9 günlük ara tatil öncesinde çocukların ve ailelerin yoğun olarak kullandığı parklarda temizlik ve hijyen çalışmalarına hız verdi. Kadınlar Denizi Mahallesi’nden başlayan çalışmalar kapsamında parkların oyun ve dinlenme alanları detaylı şekilde temizleniyor. Kent genelinde vatandaşların daha temiz, sağlıklı ve güvenli ortamlarda vakit geçirebilmesi amacıyla çalışmalarını sürdüren Kuşadası Belediyesi, okullarda başlayacak ilk ara tatil öncesinde parklara yönelik kapsamlı bir temizlik çalışması başlattı. Tatil süresince çocukların ve ailelerin açık alanlarda daha fazla zaman geçirmesinin beklendiği kentte, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri parkları yoğun kullanıma hazırlamak için harekete geçti.

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Çalışmalarına Kadınlar Denizi Mahallesi’nden başlayan ekipler, ilk olarak Fatma Özel Arabul Parkı ile Altın Güvercin Müzik Parkı’nda temizlik gerçekleştirdi. Parklardaki çocuk oyun grupları, kauçuk zeminler, yürüyüş yolları, oturma alanları ve kent mobilyaları tazyikli ve deterjanlı suyla yıkanarak toz ve kirden arındırıldı. Özellikle çocukların sık temas ettiği oyun alanlarının temizliğine özen gösterildi. Ara tatil boyunca parklarda yaşanması beklenen yoğunluk göz önünde bulundurularak başlatılan çalışmaların, kent genelindeki diğer parklarda da sürdürülmesi planlanıyor.