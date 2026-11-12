Didim Belediyesi'nden 8 ayda 13 milyon lira tasarruf

Mart ayında devreye alınan Evsel Katı Atık Otomasyon Sistemiyle Didim Belediyesi, sekiz ayda yakıt tüketimini yüzde 20,84 azaltırken toplanan atık miktarını yüzde 7,53 artırdı. Yakıt, bakım ve personel iş gücü kapasitesi üzerinden hesaplanan toplam kazanım 13,02 milyon TL’ye ulaştı.

Didim Belediyesi, evsel katı atık toplama hizmetlerini daha planlı, verimli ve sürdürülebilir hale getirmek amacıyla Evsel Katı Atık Otomasyon Sistemini Mart ayında devreye aldı. Dijital altyapı sayesinde saha verileri tek bir sistemde bir araya getirildi; araç ve ekiplerin çalışma planları gerçek ihtiyaçlara göre oluşturulmaya başlandı.

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Sistem kapsamında ilçedeki 3 bin 864 noktada bulunan 5 bin 619 konteyner dijital olarak kayıt altına alındı. Ayrıca 187 akıllı sensör ve 60 hizmet aracına yerleştirilen 240 kamera aracılığıyla doluluk, görüntü ve filo verileri birlikte değerlendirilerek atık toplama operasyonlarının daha etkin yönetilmesi sağlandı.

Sistemin 20252026 karşılaştırmalı operasyon verileri, kaynak kullanımı azalırken hizmet kapasitesinin arttığını ortaya koydu. Toplanan atık miktarı 46 bin 411 tondan 49 bin 906 tona yükselerek yüzde 7,53 arttı. Yakıt tüketimi 325 bin 210 litreden 257 bin 425 litreye düşerek yüzde 20,84, kat edilen yol ise 707 bin 768 kilometreden 650 bin 797 kilometreye gerileyerek yüzde 8,05 azaldı. Çöp toplama aracı sayısı da 22’den 18’e düşerek yüzde 18,18 azaldı.

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Birim başına verimlilikte de önemli sonuçlar elde edildi. Ton başına yakıt tüketimi 7,01 litreden 5,16 litreye gerileyerek yüzde 26,39 azalırken, çöp aracı başına toplanan atık miktarı yüzde 31,42 arttı. Ton başına kat edilen yol ise yüzde 14,49 azaldı.

Otomasyon sistemiyle sağlanan operasyonel verimlilik, maliyet hesaplamalarına da yansıdı. Sunumda paylaşılan verilere göre, 67 bin 785 litre daha az yakıt tüketilmesiyle 6,57 milyon TL; 56 bin 971 kilometre daha az yol yapılmasına bağlı bakım ve lastik farkıyla 1,43 milyon TL maliyet karşılığı hesaplandı. Sekiz aylık personel iş gücü kapasitesinin maliyet karşılığı ise 5,02 milyon TL olarak belirlendi. Yakıt, bakım ve personel olmak üzere üç maliyet bileşeni üzerinden hesaplanan toplam kurumsal kazanım yaklaşık 13,02 milyon TL oldu.

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Yakıt tüketimindeki düşüş çevresel kazanımlara da katkı sağladı. Sunumda yer alan tahmini doğrudan CO hesaplamasına göre, 2025 yılında 855 ton olan emisyon miktarı 2026 yılında 677 tona geriledi. Böylece yaklaşık 178 ton daha az CO salımı gerçekleştiği hesaplandı.

Bu miktar, AB yeni otomobil ortalaması esas alınarak yapılan karşılaştırmada, yaklaşık 1.670 otomobilin 1.000 kilometrelik yolculuğunda ortaya çıkan CO salımına eşdeğer olarak ifade edildi.

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, kamu kaynaklarının doğru ve verimli kullanılmasının belediyeciliğin temel sorumluluklarından biri olduğunu belirterek her litre yakıtın, her aracın ve her çalışma saatinin hesabını bilmenin önemine dikkat çekti.

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Teknolojiyi sahadaki ihtiyaçları daha doğru karşılamak amacıyla kullandıklarını ifade eden Başkan Hatice Gençay, araç ve ekipmanların gerçek ihtiyaçlara göre planlanmasıyla gereksiz seferlerin azaltıldığını, iş gücünün daha verimli kullanıldığını ve maliyet avantajı sağlandığını vurguladı.

Daha temiz ve verimli bir Didim için sistemin sonuçlarını izlemeye ve geliştirmeye devam edeceklerini belirten Başkan Hatice Gençay, kent kaynaklarını halkın yararına kullanmayı sürdüreceklerini ifade etti.