Aydın Büyükşehir, Atatürk'ü türkülerle andı

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, "Ata’ya Türküler" konseriyle andı.

Türk halk müziğinin eşsiz eserlerinin seslendirildiği geceye vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, aramızdan ayrılışının 88’inci yılında özlem, saygı, minnet ve rahmetle anıyorum" ifadelerini kullandı.

Şükran GüngörYıldız Kenter Kültür Merkezi ve Tiyatro Salonu'nda düzenlenen konserde, Şef Özcan Yılmaz önderliğindeki Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, Aydınlılarla buluştu. İzleyiciler, duygusal dakikaların yaşandığı konsere bayraklar ve alkışlarla eşlik etti. Unutulmaz bir gece yaşayan vatandaşlar, bu anlamlı etkinlik için Başkan Çerçioğlu’na teşekkür etti.