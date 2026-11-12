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        Aydın Büyükşehir, Atatürk'ü türkülerle andı

        Aydın Büyükşehir Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, "Ata'ya Türküler" konseriyle andı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 10:37 Güncelleme:
        Aydın Büyükşehir, Atatürk'ü türkülerle andı

        Aydın Büyükşehir Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, "Ata’ya Türküler" konseriyle andı.

        Türk halk müziğinin eşsiz eserlerinin seslendirildiği geceye vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, aramızdan ayrılışının 88’inci yılında özlem, saygı, minnet ve rahmetle anıyorum" ifadelerini kullandı.

        Şükran GüngörYıldız Kenter Kültür Merkezi ve Tiyatro Salonu'nda düzenlenen konserde, Şef Özcan Yılmaz önderliğindeki Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, Aydınlılarla buluştu. İzleyiciler, duygusal dakikaların yaşandığı konsere bayraklar ve alkışlarla eşlik etti. Unutulmaz bir gece yaşayan vatandaşlar, bu anlamlı etkinlik için Başkan Çerçioğlu’na teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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