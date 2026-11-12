Germencik'te çamurla kaplanan sokaklar temizlendi

Germencik ilçesi İstasyon Mahallesi'nde yürütülen çalışmaların ardından yol ve apartman girişlerinde oluşan çamur, belediye ekiplerinin müdahalesiyle temizlendi.

Germencik ilçesi İstasyon Mahallesi Mevlana Sokak ile Ergenekon Sokak kesişiminde gerçekleştirilen kazı çalışmaları sonrasında çevrede çamur birikmesinin ardından Germencik Belediyesi harekete geçti. Özellikle site sakinlerinin yollarında ve apartman girişlerinde oluşan birikintinin temizlenmesi için Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri çalışma gerçekleştirdi. Bölgede detaylı temizlik yapan ekipler, çamurla kaplanan yolları ve apartman girişlerini temizleyerek sokakları yeniden kullanıma uygun hale getirdi. Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, yapılan çalışmaya ilişkin paylaşımında vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi için ekiplerin sahada çalışma yürüttüğünü belirterek, temiz çevre ve güzel ilçe anlayışıyla hizmetlerin devam edeceğini ifade etti.