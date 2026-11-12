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        Yenipazar'da özel eğitim için yeni eğitim binası hizmete girdi

        Aydın'ın Yenipazar ilçesinde, özel öğrencilerin eğitimine katkı sağlayacak Yenipazar Merkez İlkokulu Özel Eğitim Ek Binası düzenlenen törenle açıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 09:51 Güncelleme:
        Yenipazar'da özel eğitim için yeni eğitim binası hizmete girdi

        Aydın'ın Yenipazar ilçesinde, özel öğrencilerin eğitimine katkı sağlayacak Yenipazar Merkez İlkokulu Özel Eğitim Ek Binası düzenlenen törenle açıldı.

        Yenipazar Merkez İlkokulu bünyesinde hazırlanan Özel Eğitim Ek Binası, gerçekleştirilen açılış töreninin ardından eğitim hizmetine kazandırıldı. Açılan yeni bina, ilçedeki özel eğitim imkanlarının geliştirilmesine katkı sağlayacak. Öğrencilerin bireysel yeteneklerini keşfetmelerine, kendilerini geliştirmelerine ve eğitim hayatlarını daha verimli şekilde sürdürmelerine imkan sağlayacak binanın, özel eğitim alanındaki ihtiyaçların karşılanmasına destek olması bekleniyor. Her çocuğun eşit eğitim fırsatlarından yararlanabilmesinin önemine dikkat çekilen açılışta, özel öğrencilerin potansiyellerini ortaya çıkarabilecekleri eğitim ortamlarının oluşturulmasının geleceğe yapılan önemli yatırımlardan biri olduğu vurgulandı. Yeni binanın, öğrencilerin eğitim yolculuklarına katkı sunmasının yanı sıra öğretmenlerin eğitim faaliyetlerini de desteklemesi hedefleniyor.

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        Yenipazar Merkez İlkokulu Özel Eğitim Ek Binası'nın açılış törenine Yenipazar Kaymakamı Murat Karataş, Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Cebeci, İlçe Milli Eğitim Müdürü Serkan Akyol, ilçe protokolü, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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