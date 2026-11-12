Didim Belediyesi'nin "Katı atık toplama otomasyon sistemi" basına anlatıldı Başkan Gençay "Sistemi en iyi kullanan belediyeyiz"

Aydının Didim ilçesinde düzenlenen basın toplantısında belediye bünyesinde kullanılan "Katı atık toplama otomasyon sistemi" tanıtıldı.

Didim Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde kullanılan "Katı atık toplama otomasyon sistemi" düzenlenen toplantıyla basına tanıtıldı. DİGEM’de gerçekleştirilen tanıtım toplantısına Belediye Başkanı Hatice Gençay’ın yanı sıra bazı belediye meclis üyeleri, bazı birim müdürleri ile basın mensupları katıldı.

Toplantıda konuşan Didim Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Erdal Sözen slayt eşliğinde yaptığı sunumda sistemin kurulmasından önce ve sonraki durumu anlatarak, sistemin kurulmasından sonra araçların bakım durumu, çöplerin toplanması sürecinde tasarruf edilen yakıt ve diğer giderlerle ilgili karşılaştırmalarda bulundu. Sözen sistemin kullanılmaya başladığı günden bu yana belediyenin 13 milyon TL kar sağladığını da anlatarak, sistemin ilçe genelindeki düzeni hakkında da bilgiler verdi.

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Sözen ayrıca sistemde çalışan personelden aracın yakıt ve hararet durumuna kadar, çöp konteynırların durumu, çöp araçlarının ağırlığı, temizlik öncesi ve sonrası, rota güzergahı kim tüm durumları tespit edebildiklerini belirterek, sistemin nasıl çalıştığını da canlı olarak örnekledi.

Tanıtım toplantısının ardından konuşan Başkan Gençay "Temizlik konusunda her söylenenin kıymetli buluyoruz. Biz iyi niyetle çalışıyoruz. 103 bin nüfusumuz var resmi olarak ama 168 bin vatandaşın çöpünü topladık. Biz bu sistemle her birimde tasarruf sağladık. 8 ayda 13.2 milyon TL tasarruf ettik. Bizi için kıymetli bir rakamdır. Biz bu sistemle çalışan en iyi belediye biziz, diğer belediyelerden de gelen belediyelere yardımcı oluyoruz. Aydın’da ilk başlayan biziz, Türkiye’de de en iyi kullanan biziz" diyerek emeği geçen herkese teşekkür etti.