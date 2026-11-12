Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri Didim Belediyesi'nin "Katı atık toplama otomasyon sistemi" basına anlatıldı Başkan Gençay "Sistemi en iyi kullanan belediyeyiz"

        Didim Belediyesi'nin "Katı atık toplama otomasyon sistemi" basına anlatıldı Başkan Gençay "Sistemi en iyi kullanan belediyeyiz"

        Aydının Didim ilçesinde düzenlenen basın toplantısında belediye bünyesinde kullanılan "Katı atık toplama otomasyon sistemi" tanıtıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 09:20 Güncelleme:
        Didim Belediyesi'nin "Katı atık toplama otomasyon sistemi" basına anlatıldı Başkan Gençay "Sistemi en iyi kullanan belediyeyiz"

        Aydının Didim ilçesinde düzenlenen basın toplantısında belediye bünyesinde kullanılan "Katı atık toplama otomasyon sistemi" tanıtıldı.

        Didim Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde kullanılan "Katı atık toplama otomasyon sistemi" düzenlenen toplantıyla basına tanıtıldı. DİGEM’de gerçekleştirilen tanıtım toplantısına Belediye Başkanı Hatice Gençay’ın yanı sıra bazı belediye meclis üyeleri, bazı birim müdürleri ile basın mensupları katıldı.

        Toplantıda konuşan Didim Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Erdal Sözen slayt eşliğinde yaptığı sunumda sistemin kurulmasından önce ve sonraki durumu anlatarak, sistemin kurulmasından sonra araçların bakım durumu, çöplerin toplanması sürecinde tasarruf edilen yakıt ve diğer giderlerle ilgili karşılaştırmalarda bulundu. Sözen sistemin kullanılmaya başladığı günden bu yana belediyenin 13 milyon TL kar sağladığını da anlatarak, sistemin ilçe genelindeki düzeni hakkında da bilgiler verdi.

        REKLAM

        Sözen ayrıca sistemde çalışan personelden aracın yakıt ve hararet durumuna kadar, çöp konteynırların durumu, çöp araçlarının ağırlığı, temizlik öncesi ve sonrası, rota güzergahı kim tüm durumları tespit edebildiklerini belirterek, sistemin nasıl çalıştığını da canlı olarak örnekledi.

        Tanıtım toplantısının ardından konuşan Başkan Gençay "Temizlik konusunda her söylenenin kıymetli buluyoruz. Biz iyi niyetle çalışıyoruz. 103 bin nüfusumuz var resmi olarak ama 168 bin vatandaşın çöpünü topladık. Biz bu sistemle her birimde tasarruf sağladık. 8 ayda 13.2 milyon TL tasarruf ettik. Bizi için kıymetli bir rakamdır. Biz bu sistemle çalışan en iyi belediye biziz, diğer belediyelerden de gelen belediyelere yardımcı oluyoruz. Aydın’da ilk başlayan biziz, Türkiye’de de en iyi kullanan biziz" diyerek emeği geçen herkese teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Vadideki ölüme Yargıtay'dan tahliye kararı
        Vadideki ölüme Yargıtay'dan tahliye kararı
        Gizli işte çalışan işçiye kötü haber
        Gizli işte çalışan işçiye kötü haber
        İlk iş gününün 3'üncü saatinde yaşamını yitirdi
        İlk iş gününün 3'üncü saatinde yaşamını yitirdi
        İzmir'deki fabrika patlamasında 9 tutuklama
        İzmir'deki fabrika patlamasında 9 tutuklama
        A Milli Takım, Sergen Yalçın'la ilk sınavında!
        A Milli Takım, Sergen Yalçın'la ilk sınavında!
        ABD Savunma Bakanı'na "sessiz olun" uyarısı
        ABD Savunma Bakanı'na "sessiz olun" uyarısı
        Eğlence vergisi kurtaracak mı?
        Eğlence vergisi kurtaracak mı?
        Yıllarca kayıptı, okul deposunda bulundu!
        Yıllarca kayıptı, okul deposunda bulundu!
        Soyguna geldi itfaiye kurtardı... Askıda hırsız!
        Soyguna geldi itfaiye kurtardı... Askıda hırsız!
        "'Doğa okulu'ndan dersler çıkarmak gerek"
        "'Doğa okulu'ndan dersler çıkarmak gerek"
        Marmara ve Ege için fırtına uyarısı! 11 il için sarı kod
        Marmara ve Ege için fırtına uyarısı! 11 il için sarı kod
        "Şükür canımdan olmadım"
        "Şükür canımdan olmadım"
        Komisyonun adı belli oldu
        Komisyonun adı belli oldu
        Galatasaray'da Ugochukwu ile ayrılık yakın!
        Galatasaray'da Ugochukwu ile ayrılık yakın!
        İsrail'den orduya İran talimatı iddiası
        İsrail'den orduya İran talimatı iddiası
        Küslük iddialarına yanıt
        Küslük iddialarına yanıt
        İspanya'da genel grev
        İspanya'da genel grev
        Ünlü çiftten müjdeli haber
        Ünlü çiftten müjdeli haber
        Merkez Bankası kredi sınırlarını yükseltti
        Merkez Bankası kredi sınırlarını yükseltti
        Akbank’ın sürdürülebilir finansman hedefi 2,5 trilyon TL
        Akbank’ın sürdürülebilir finansman hedefi 2,5 trilyon TL

        Benzer Haberler

        Koçarlı'da öğrenciler dostluk ve dayanışma için buluştu
        Koçarlı'da öğrenciler dostluk ve dayanışma için buluştu
        Başkan Ercan, Sevgi Yolu için düğmeye bastı
        Başkan Ercan, Sevgi Yolu için düğmeye bastı
        Aydın'ın 17 ilçesinde üreticilerle buluşulacak
        Aydın'ın 17 ilçesinde üreticilerle buluşulacak
        Aydın'da çocuklar sporla yeteneklerini keşfediyor
        Aydın'da çocuklar sporla yeteneklerini keşfediyor
        Vali Varol, zeytin hasadı yaptı
        Vali Varol, zeytin hasadı yaptı
        Başkan Gençay: "Araç filomuzu 200 milyon TL'lik yatırımla yeniledik"
        Başkan Gençay: "Araç filomuzu 200 milyon TL'lik yatırımla yeniledik"