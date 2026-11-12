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        Vali Varol, zeytin hasadı yaptı

        Aydın Valisi Dr. Osman Varol, Kuşadası'nda düzenlenen zeytin hasadı etkinliğinde çırpma makinesini eline alarak ağaçlardan zeytin topladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 08:50 Güncelleme:
        Vali Varol, zeytin hasadı yaptı

        Aydın Valisi Dr. Osman Varol, Kuşadası'nda düzenlenen zeytin hasadı etkinliğinde çırpma makinesini eline alarak ağaçlardan zeytin topladı.

        Aydın Valisi Dr. Osman Varol, Kuşadası'nda gerçekleştirilen Zeytin Rotası Programı kapsamında düzenlenen hasat etkinliğine katıldı. Etkinlikte zeytin ağacının başına geçen Vali Varol, çırpma makinesini eline alarak dallardaki zeytinleri kendi elleriyle topladı. Zeytin hasadına katılarak üreticilerle bir araya gelen Vali Varol, ağaçlardan zeytinlerin toplanmasına eşlik etti. Hasat sırasında çırpma makinesini kullanan Varol'un zeytin topladığı anlar objektiflere yansıdı. Kuşadası'ndaki etkinlikte üreticilerle hasat heyecanını paylaşan Vali Varol, Aydın'ın önemli tarımsal değerleri arasında yer alan zeytinin üretim sürecine de katılmış oldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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