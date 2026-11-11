Güzelçamlı Sanat Evi'nde atölye çalışması

Kuşadası Belediyesi tarafından Güzelçamlı Sanat Evi'nde her yaştan katılımcıya yönelik düzenlenen 'Yaşamın Renkleri' atölyesi, eğlenceli oyunlar ve drama çalışmalarıyla vatandaşlara keyifli anlar yaşatıyor.

Kuşadası Belediyesi, kent sakinlerinin sosyal ve kültürel yaşama katılımını artırmak amacıyla düzenlediği etkinliklere devam ediyor. Bu kapsamda Güzelçamlı Sanat Evi'nde Çocuk Gelişimci Mutara Vardar Yaşar eşliğinde gerçekleştirilen "Yaşamın Renkleri" atölyesi, farklı yaş gruplarından vatandaşları bir araya getiriyor. İki haftada bir düzenlenen atölyede katılımcılar, günlük yaşamın rutinlerinden uzaklaşarak hem eğleniyor hem de sosyalleşme fırsatı buluyor.

REKLAM

Atölye kapsamında gerçekleştirilen eğlenceli oyunlar ve drama çalışmaları, katılımcıların üretkenliklerini kullanmalarına, kendilerini ifade etmelerine ve iletişim becerilerini geliştirmelerine imkan sağlıyor. Sessiz drama gibi farklı etkinliklerle bir araya gelen katılımcılar, günlük yaşamın stresinden uzaklaşarak birlikte vakit geçiriyor. Her yaştan vatandaşa açık olan "Yaşamın Renkleri" atölyesi, katılımcıların sosyal bağlarını güçlendirmeyi ve sanatın birleştirici yönüyle yaşamlarına renk katmayı amaçlıyor.