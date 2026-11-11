Yenipazar'da öğrenciler geleceğe nefes olacak fidanları toprakla buluşturdu

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte öğrenciler, geleceğe nefes olması temennisiyle fidanları toprakla buluşturdu.

Yenipazar Merkez İlkokulu Özel Eğitim Binası bahçesinde gerçekleştirilen fidan dikim etkinliğinde öğrenciler, protokol üyeleri ve öğretmenlerle birlikte fidan dikerek ağaçlandırma çalışmalarına katkı sağladı. Etkinlikte öğrenciler, fidanları toprakla buluşturmanın heyecanını yaşarken doğanın korunması ve ağaçlandırmanın önemi konusunda da farkındalık kazandı. Doğaya duyarlılığın artırılması ve çevre bilincinin küçük yaşlarda kazandırılması amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte, her fidanın geleceğe bırakılan değerli bir miras olduğuna dikkat çekildi. Öğrencilerin de aktif olarak katıldığı fidan dikim çalışmasında, daha yeşil bir çevre oluşturulması ve gelecek nesillere yaşanabilir bir doğa bırakılmasının önemi vurgulandı.

REKLAM

Programa Yenipazar Kaymakamı Murat Karataş, Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Cebeci, İlçe Milli Eğitim Müdürü Serkan Akyol, ilçe protokolü, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.