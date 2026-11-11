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        Başkan Arıkan pazaryerinde esnaf ve vatandaşlarla buluştu

        Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, Çarşamba Pazaryeri'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 16:38 Güncelleme:
        Başkan Arıkan pazaryerinde esnaf ve vatandaşlarla buluştu

        Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, Çarşamba Pazaryeri’nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

        İlk olarak Büyükşehir Belediyesi’nin ata tohumları dağıtım etkinliğinde vatandaşlardan hizmetler noktasında beğeni sözlerini duyan Başkan Arıkan, daha sonra pazaryerini gezdi. Tekstil pazarının yeniden düzenlenmesi süreciyle ilgili açıklamalarında "Sökeli esnafa öncelik vereceğiz" sözleriyle vatandaşların takdirini kazanan Başkan Arıkan, pazaryerinde konfeksiyon esnafından büyük ilgi gördü.

        Tezgahları tek tek dolaşan Başkan Arıkan, özellikle son dönemde gündeme gelen tekstil pazarının yeniden düzenlenmesi konusunda esnafla görüş alışverişinde bulundu. Zabıta noktasında esnaflarla küçük bir toplantı gerçekleştiren Başkan Arıkan'a, Söke Terziler ve Tuhafiyeciler Odası Başkanı Metin Özcan da eşlik etti. Esnafın talep ve önerilerini dinleyen Başkan Arıkan, tekstil pazarının yeni düzenlemesiyle ilgili ilana çıkıldığını ve sürecin başlatıldığını ifade etti.

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        Konfeksiyon esnafıyla yaptığı görüşmenin ardından meyve ve sebze tezgâhlarını da ziyaret eden Başkan Arıkan, esnafa hayırlı işler ve bereketli kazançlar diledi. Pazaryerinde alışveriş yapan vatandaşların da sıcak ilgisiyle karşılaşan Arıkan, vatandaşlarla sohbet ederek talep ve önerilerini dinledi.

        Başkan Arıkan'ın pazaryeri ziyareti, esnaf ve vatandaşlarla kurduğu samimi diyaloglarla dikkat çekti.

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