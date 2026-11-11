Söke'de Yeşil Vatan için fidanlar dikildi

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla ülke genelinde gerçekleştirilen "Yeşil Vatan" fidan dikim etkinliği, Söke’de de yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Ağaçlı Mahallesi yakınlarında bulunan Ovacık Yaylası mevkiinde düzenlenen etkinlikte, geleceğe nefes olması amacıyla çok sayıda fidan toprakla buluşturuldu. Söke Orman İşletme Şefliği öncülüğünde gerçekleştirilen etkinliğe Söke Kaymakamı Ali Akça, Söke Belediye Başkan Yardımcısı Esat Çalık, Söke Jandarma Komutanı Yüzbaşı Fatih Fuçular, Söke Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Metin Sakalar, Meclis Başkanı Veysel Kara ve Söke Kent Konseyi Başkanı A. Orhan Demir katıldı.

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Protokol üyelerinin yanı sıra öğrenci grupları ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının da destek verdiği etkinlikte, katılımcılar hep birlikte fidan dikerek Yeşil Vatan seferberliğine katkı sundu. Öğrencilerin heyecanı ve gönüllülerin desteğiyle renkli görüntülerin ortaya çıktığı etkinlikte, ağaçlandırmanın ve doğal yaşamın korunmasının önemi bir kez daha vurgulandı.