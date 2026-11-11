Ege'nin pehlivan boğaları Atça Arenası'nda buluşacak

Aydın'ın Sultanhisar ilçesi İncealan Mahallesi’nde düzenlenecek geleneksel boğa güreşi, 15 Kasım Pazar günü Atça Arena’da gerçekleştirilecek.

Aydın’ın Sultanhisar ilçesinde Yörük kültürünün köklü gelenekleri arasında yer alan boğa güreşleri için hazırlıklar tamamlandı. İncealan Mahallesi Tertip Komitesi tarafından düzenlenecek organizasyon, 15 Kasım Pazar günü boğa güreşi severleri bir araya getirecek. Geleneksel kültürün yaşatılması amacıyla düzenlenen boğa güreşleri, Atça Arena’da gerçekleştirilecek. Bölge halkının yanı sıra çevre ilçelerden de çok sayıda vatandaşın katılım göstermesi beklenen organizasyonda, boğalar arenada kıyasıya mücadele edecek. Sultanhisar Belediyesi tarafından yapılan duyuruda, tüm vatandaşlar 15 Kasım Pazar günü Atça Arena’da düzenlenecek geleneksel boğa güreşlerine davet edildi.