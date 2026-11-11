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        Ege'nin pehlivan boğaları Atça Arenası'nda buluşacak

        Aydın'ın Sultanhisar ilçesi İncealan Mahallesi'nde düzenlenecek geleneksel boğa güreşi, 15 Kasım Pazar günü Atça Arena'da gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 14:32 Güncelleme:
        Ege'nin pehlivan boğaları Atça Arenası'nda buluşacak

        Aydın'ın Sultanhisar ilçesi İncealan Mahallesi’nde düzenlenecek geleneksel boğa güreşi, 15 Kasım Pazar günü Atça Arena’da gerçekleştirilecek.

        Aydın’ın Sultanhisar ilçesinde Yörük kültürünün köklü gelenekleri arasında yer alan boğa güreşleri için hazırlıklar tamamlandı. İncealan Mahallesi Tertip Komitesi tarafından düzenlenecek organizasyon, 15 Kasım Pazar günü boğa güreşi severleri bir araya getirecek. Geleneksel kültürün yaşatılması amacıyla düzenlenen boğa güreşleri, Atça Arena’da gerçekleştirilecek. Bölge halkının yanı sıra çevre ilçelerden de çok sayıda vatandaşın katılım göstermesi beklenen organizasyonda, boğalar arenada kıyasıya mücadele edecek. Sultanhisar Belediyesi tarafından yapılan duyuruda, tüm vatandaşlar 15 Kasım Pazar günü Atça Arena’da düzenlenecek geleneksel boğa güreşlerine davet edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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