Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri Başkan Çerçioğlu: "6 milyarlık yatırımı Aydın'a kazandırıyoruz"

        Başkan Çerçioğlu: "6 milyarlık yatırımı Aydın'a kazandırıyoruz"

        Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın'a yeni yapılacak olan yatırımla ilgili açıklamada bulunurken, "Ankara'nın gücü, Aydın'ın enerjisiyle toplam değeri 6 milyar lira olan dev bir yatırımı daha kentimize kazandırıyoruz" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 14:30 Güncelleme:
        Başkan Çerçioğlu: "6 milyarlık yatırımı Aydın'a kazandırıyoruz"

        Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın’a yeni yapılacak olan yatırımla ilgili açıklamada bulunurken, "Ankara’nın gücü, Aydın’ın enerjisiyle toplam değeri 6 milyar lira olan dev bir yatırımı daha kentimize kazandırıyoruz" dedi.

        Aydın için çalışmaya devam ettiklerini ifade eden Başkan Çerçioğlu, "Selçuk Ortaklar Aydın Devlet Yolu BSK yapımı, Aydın Denizli Devlet Yolu BSK onarımı ile Söke ve Nazilli şehir geçişlerinde muhtelif kesimlerde yeni nesil hemzemin akıllı kavşakların yapılması işinin ihalesi 27 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirildi. Bu kapsamlı yatırım ile bölünmüş yol standardındaki 46,5 kilometrelik SelçukOrtaklarAydın yolunun eksik kalan kısımları tamamlanacak, 104,7 kilometrelik AydınDenizli güzergahında ise gerekli BSK onarımları gerçekleştirilecek. Ayrıca şehir içi trafiğini rahatlatmak amacıyla Söke'de 10 ve Nazilli'de 7 adet olmak üzere toplam 17 adet yeni nesil akıllı kavşak hayata geçiriliyor. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçenlere kentimiz adına teşekkür ederiz. Aydınımız için çalışmaya ve vatandaşlarımızı hizmetlerimizle buluşturmaya devam edeceğiz" dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Antalya'dan dünyaya güçlü bir mesaj verelim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Antalya'dan dünyaya güçlü bir mesaj verelim
        "Elektrikleşme, Türkiye'nin enerji planında en önemli stratejik hedeflerden"
        "Elektrikleşme, Türkiye'nin enerji planında en önemli stratejik hedeflerden"
        Akbank’ın sürdürülebilir finansman hedefi 2,5 trilyon TL
        Akbank’ın sürdürülebilir finansman hedefi 2,5 trilyon TL
        "Sanayide rekabetçiliğin merkezine enerji dönüşümü yerleşti"
        "Sanayide rekabetçiliğin merkezine enerji dönüşümü yerleşti"
        "İklim krizi öngörü değil, yaşadığımız bir halk sağlığı sorunu"
        "İklim krizi öngörü değil, yaşadığımız bir halk sağlığı sorunu"
        Arabesk müziğin usta ismi hayatını kaybetti
        Arabesk müziğin usta ismi hayatını kaybetti
        "Sokağın hakkını vereceksiniz! Boğazını keseriz" Film setinde kâbus
        "Sokağın hakkını vereceksiniz! Boğazını keseriz" Film setinde kâbus
        Beşiktaş’ta hedef 3 takviye!
        Beşiktaş’ta hedef 3 takviye!
        7 yıllık esrarengiz kayıpta flaş gelişme! 6 kişi gözaltına alındı!
        7 yıllık esrarengiz kayıpta flaş gelişme! 6 kişi gözaltına alındı!
        İtalya'da 100'den fazla okulda bomba alarmı
        İtalya'da 100'den fazla okulda bomba alarmı
        BDDK Başkanı Kavcıoğlu istifa etti
        BDDK Başkanı Kavcıoğlu istifa etti
        Plajda kas şov!
        Plajda kas şov!
        4 ilde 61 şüpheli gözaltında! 'Şirinler'e operasyon
        4 ilde 61 şüpheli gözaltında! 'Şirinler'e operasyon
        19 yaşındaki Sinem'in davasında cinsel saldırıdan ceza istendi
        19 yaşındaki Sinem'in davasında cinsel saldırıdan ceza istendi
        Fenerbahçe'de Kuyt ile yollar ayrıldı!
        Fenerbahçe'de Kuyt ile yollar ayrıldı!
        10 kişiyi öldüren cani 6 dakikada hazırlanmış
        10 kişiyi öldüren cani 6 dakikada hazırlanmış
        Türkiye, Yalçın yönetiminde ilk maçına çıkıyor!
        Türkiye, Yalçın yönetiminde ilk maçına çıkıyor!
        Demokratlarda 'liderlik' krizi
        Demokratlarda 'liderlik' krizi
        "Karakterlerin geçmişi merak duygusunu canlı tutuyor"
        "Karakterlerin geçmişi merak duygusunu canlı tutuyor"
        GLP-1 ilaçları için yeni bir görme kaybı uyarısı yayınlandı
        GLP-1 ilaçları için yeni bir görme kaybı uyarısı yayınlandı

        Benzer Haberler

        Efeler Belediyesi'nden hasar gören yollara hızlı müdahale Efeler'de yağışın...
        Efeler Belediyesi'nden hasar gören yollara hızlı müdahale Efeler'de yağışın...
        Çine'de yangından zarar gören ormanlık alanda 2 bin 26 fidan toprakla buluş...
        Çine'de yangından zarar gören ormanlık alanda 2 bin 26 fidan toprakla buluş...
        Kuşadası'nda 25 bin metrekarelik yol projesinde çalışmalar sürüyor
        Kuşadası'nda 25 bin metrekarelik yol projesinde çalışmalar sürüyor
        Minik öğrencilerin şehit mezarındaki bayrak hassasiyeti takdir topladı
        Minik öğrencilerin şehit mezarındaki bayrak hassasiyeti takdir topladı
        Efeler'de doğa yürüyüşü Atatürk anısına yapıldı
        Efeler'de doğa yürüyüşü Atatürk anısına yapıldı
        Didim'de 300 çam fidanı toprakla buluşturdu
        Didim'de 300 çam fidanı toprakla buluşturdu