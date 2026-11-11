Başkan Çerçioğlu: "6 milyarlık yatırımı Aydın'a kazandırıyoruz"

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın’a yeni yapılacak olan yatırımla ilgili açıklamada bulunurken, "Ankara’nın gücü, Aydın’ın enerjisiyle toplam değeri 6 milyar lira olan dev bir yatırımı daha kentimize kazandırıyoruz" dedi.

Aydın için çalışmaya devam ettiklerini ifade eden Başkan Çerçioğlu, "Selçuk Ortaklar Aydın Devlet Yolu BSK yapımı, Aydın Denizli Devlet Yolu BSK onarımı ile Söke ve Nazilli şehir geçişlerinde muhtelif kesimlerde yeni nesil hemzemin akıllı kavşakların yapılması işinin ihalesi 27 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirildi. Bu kapsamlı yatırım ile bölünmüş yol standardındaki 46,5 kilometrelik SelçukOrtaklarAydın yolunun eksik kalan kısımları tamamlanacak, 104,7 kilometrelik AydınDenizli güzergahında ise gerekli BSK onarımları gerçekleştirilecek. Ayrıca şehir içi trafiğini rahatlatmak amacıyla Söke'de 10 ve Nazilli'de 7 adet olmak üzere toplam 17 adet yeni nesil akıllı kavşak hayata geçiriliyor. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçenlere kentimiz adına teşekkür ederiz. Aydınımız için çalışmaya ve vatandaşlarımızı hizmetlerimizle buluşturmaya devam edeceğiz" dedi.